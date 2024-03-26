У Києві відкинули заяви РФ про "український слід" в теракті

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк категорично спростував і відкинув заяви російських посадовців про наявність "українського сліду" в теракті у підмосковному концертному холі "Крокус сіті". Своє спростування російських заяв разом з різким осудом спроб Кремля пов'язати цю терористичну атаку з Україною Подоляк оприлюднив у вівторок, 26 березня, в соцмережі X.

"Є неспростовні факти, спільне (в різних країнах) розуміння причин і наслідків, повна невіра навіть нейтральних країн в "український слід у теракті в "Крокус сіті холі". І тим не менше, після брехні Путіна (нічим іншим не можна пояснити наявність у цього суб'єкта нав'язливої ідеї, яка викликає його неадекватні висловлювання), брехню офіційно поширює суб'єкт Патрушев, а після нього - "глава ФСБ" Бортніков... Питання: навіщо такий демонстративний прояв колективної неадекватності?", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк не вперше стверджує, що Україна не має жодного стосунку до нещодавніх подій у "Крокус Сіті Хол".

Патрушев і ФСБ підтримують наратив Путіна про причетність України

Раніше цього дня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що багато що вказує на те, що за терактом в "Крокус сіті холі" стоїть Україна, а інформацію аналізують правоохоронні органи.

"Багато вказує", - сказав Патрушев в інтерв'ю російським пропагандистам. "Це зараз Слідчий комітет все проаналізує і буде інформація. І спецслужби, і правоохоронні органи - у них все це є, вони вчасно скажуть про це", - додав Патрушев, цитує "Інтерфакс".

Читайте також: Експерт: Кремль використовує теракт у "Крокусі" для пропаганди

Ще раніше у вівторок Патрушев вже заявляв, що за терактом в "Крокус сіті холі" стоїть Україна. "Звісно, Україна", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи стоять за терактом в Підмосков'ї терористична організація ІДІЛ або Україна.

Крім того, глава ФСБ Олександр Бортніков теж заявив про причетність до теракту в "Крокус сіті холлі" США, Великобританії та України. "Гадаю, що так. У всякому разі, ми зараз говоримо про той фактаж, яким ми володіємо, це загальна інформація, але є і вже певні напрацювання", - сказав Бортніков, відповідаючи на запитання російських пропагандистів, чи справді за терактом в Підмосков'ї стоять США, Великобританія і Україна.

Спроби Путіна пов’язати теракт з Україною й Заходом

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін вперше визнав, що напад на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї "скоєно руками радикальних ісламістів". Однак він додав, що Кремль "цікавить, хто замовник". Більшу частину свого виступу на спеціальній нараді Путін присвятив спробам якимось чином пов'язати напад з Україною, а також закидам проти західних країн.

"США намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що київського сліду в московському теракті нібито немає, що кривавий теракт вчинили послідовники ісламу, члени забороненої в Росії організації ІДІЛ", - сказав він вже після того, як сам визнав що на "Крокус" напали ісламісти.

СК РФ: Унаслідок теракту загинули 139 людей

Також на нараді голова СК РФ повідомив, що кількість загиблих через напад на "Крокус сіті холлі" зросла до 139. Також повідомлялося про 182 постраждалих.

Напередодні в Москві заарештували ще трьох людей у справі нападу на концернтну залу. А у вівторок повідомлялося про ще один арешт, тож арештованих вже восьмеро, хоча ФСБ повідомляла про затримання 11 людей в рамках справи.

Читайте також: Теракт у "Крокус Сіті": що відомо про "Ісламську державу-Хорасан"?