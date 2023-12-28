У Києві юнаки під впливом серіалу РФ займалися грабунком

Група юнаків, переважно неповнолітніх, побила і вкрала мобільний у 16-річного хлопця. Свої дії вони пояснили бажанням наслідувати "героїв" російського серіалу про кримінальне життя підлітків.

Поліція викрила в Києві групу юнаків, переважно неповнолітніх, які побили і вкрали мобільний телефон у 16-річного хлопця, а також планували інші злочини. Вони стверджують, що до таких дій їх спонукав "російський серіал про кримінальне життя підлітків", повідомила у четвер, 28 грудня, Національна поліція України.

"Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч", - зазначив начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

Поліція знайшла мобільний потерпілого, який підлітки здали у ломбард, та вилучила як речовий доказ.

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - додав Трембіцький.

Читайте також: Олег Коцарев: Кримінальний інстинкт - перипетії з російським серіалом "Слово пацана"

Двом фігурантам кримінального провадження 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України). Їм загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: Підлітки по всій Україні влаштовують бійки: що таке "ПВК Редан"

Читайте також: За підозрою у вбивстві безпритульної у Дніпрі поліція затримала сімох підлітків