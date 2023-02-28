Підлітки в Україні влаштовують бійки: що таке "ПВК Редан"

Україною шириться російський молодіжний рух "ПВК Редан", відомий організацією масових бійок з представниками інших субкультур. Днями українська молодь, яка називає себе "реданами", намагалася влаштувати подібні "акції" у багатьох містах.

За даними київської поліції, у понеділок, 27 лютого, такий "флешмоб" планувався на столичному Печерську. Правоохоронцям вдалося попередити конфлікт. Учасників доставили до відділу поліції.

У центрі Харкова також була запланована "реданами" масова бійка. Поліція міста встановила 245 учасників масового заходу, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців та 66 дівчат. У них вилучили ножі, кастети, газові балончики.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, зараз правоохоронці запрошують батьків, діти яких взяли участь у флешмобі. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди.



"Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв'язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Редани" в інших містах України

Такий підлітковий "флешмоб" також намагалися провести у Львові, Полтаві, Дніпрі, Вінниці, Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та інших українських містах. Майже скрізь обійшлося без сутичок.

Начальниця відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алла Бойчук у коментарі місцевому ЗМІ "Галка" розповіла, що вікова категорія учасників події у Франківську - від 14 до 17 років. Вона також зазначила, що її активні учасники не можуть конкретно пояснити, для чого і чому вони зібралися. Ймовірно, на них впливала ейфорія натовпу.

Прихильники руху створюють Telegram-канали, де комунікують між собою і домовляються про місця зустрічі.

Що таке "ПВК Редан"

ПВК розшифровується як "приватна військова компанія", і названа так, очевидно, за аналогією із російською ПВК Вагнера, а "Редан" походить з японського аніме-серіалу Hunter x Hunter, де є бандитське угрупування "Геней Рьодан". Прихильники цього руху носять чорний одяг, де часто зображений павук і цифра 4.

Спершу "редани" з'явилися в Росії. Вони стали відомими після того, як у торгових центрах РФ прокотилася хвиля масових сутичок з футбольними фанами, які принижували їх за зовнішній вигляд.



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