Сімох підлітків затримали за вбивство безпритульної у Дніпрі

Поліція затримала сімох хлопців віком від 14 до 19 років за підозрою у вбивстві безпритульної жінки у Дніпрі. Також їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство іншого безхатька та побиття чоловіка.

Поліція затримала групу підлітків, яких підозрюють у навмисному вбивстві безпритульної у Дніпрі та скоєнні аналогічних злочинів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тож поліцейські продовжують оперативні й слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що вбивство безпритульної в ніч з 2 на 3 грудня було скоєне з особливою жорстокістю. Тоді нападники виявили жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок чого вона померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося добігти до автозаправки, де він попрохав викликати йому швидку допомогу. Також затримані можуть бути причетними до побиття безхатька в укритті на Європейській площі у Дніпрі.

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Керівник з-за ґрат

Поліція вважає, що діями затриманих міг керувати 23-річний мешканець Дніпра, який знаходиться в місцях позбавлення волі за скоєння вбивства й розбійного нападу. Із затриманими він начебто листувався в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів.

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Зазначається, що в телефоні одного з підлітків правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини .

Затриманим оголошено офіційну підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів, що карається позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язненням. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.