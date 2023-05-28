У Києві не підніматимуть вартість проїзду до кінця війни

За словами мера української столиці, громадський транспорт у Києві є дотаційним, оскільки собівартість проїзду становить понад 20 гривень. Тим не менш, вартість проїзду до кінця війни не збільшуватимуть.

До кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме, повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтервʼю телеканалу "Київ" у неділю, 28 травня.

За його словами, транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду складає понад 20 гривень.

"Плата за проїзд залишається найнижчою в країні й не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну економічну ситуацію, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість", - зауважив Кличко.

Заміна транспорту на новий - пріоритет

Мер додав, що головним завданням перевізників є заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт.

"Наші вимоги зараз полягають в тому, щоб перевізники переходили на маршрутки, не старші за 10 років, щоб там обов'язково були валідатори та камери спостереження", - розповів Кличко.

Між тим, з 24 лютого 2022 року у низці міст, як-от у Львові та Дніпрі, міська влада піднімала тариф на проїзд у міському транспорті, зважаючи на зростання цін на пальне. У Києві вартість проїзду у міському транспорті за цей час не змінювалася, попри оголошення влади наприкінці 2021 року вартості на рівні 20 гривень з січня 2022 року.

Наразі проїзд в комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях та метрополітені Києва становить 8 гривень. Водночас вартість проїзду в автобусах приватних перевізників в середньому коливається від 10 до 15 гривень в залежності від довжини маршруту. Вартість проїзду в міській електричці - 15 гривень.

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