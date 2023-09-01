У Києві 1 вересня "замінували" всі школи

У День знань 1 вересня всі 420 шкіл Києва розпочали навчальний рік, абсолютна більшість - в очному форматі. Втім до столичної поліції надійшло повідомлення нібито про мінування всіх середніх шкіл.

У п'ятницю, 1 вересня, коли стартує новий навчальний рік, поліція отримала повідомлення про нібито замінування усіх середніх шкіл Києва.

"Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть залучатися у разі необхідності. Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією", - повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

За даними мера української столиці Віталія Кличка, 1 вересня у Києві відкрилися всі 420 шкіл, абсолютна більшість - в очному форматі. Навчатися до них офлайн пішли 240 тисяч школярів, що в 2,5 разу більше, ніж минулого року. Серед них - 25 тисяч першокласників.

Загалом в Україні розпочали роботу 12 975 шкіл у різних форматах: очно, дистанційно та змішано, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. До навчання повернулися майже чотири мільйони учнів - як у класах, так і онлайн.

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