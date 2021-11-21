 Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Новини

Німецького журналіста затримали в Хорватії за перехід кордону з мігрантами

Суд Хорватії стягнув 500 євро штрафу з німецького журналіста, який переходив боснійсько-хорватський кордон разом з групою мігрантів.

Мігранти в Хорватії

Мігранти в Хорватії (архівне фото)

У Хорватії затримали німецького журналіста, який супроводжував сімох біженців під час перетину кордону з боку Боснії і Герцеговини. Про це у неділю, 21 листопада, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцевий портал vecernji.hr.

Вказується, що інцидент стався днем раніше у муніципалітеті Цетінград поблизу хорватсько-боснійського кордону.

Суд міста Карловаць наклав на 44-річного німця штраф 3600 кун (близько 500 євро. - Ред.) за "незаконний перетин кордону". Разом з тим суд зняв обвинувачення, що він нібито допомагав біженцям перетнути кордон.

Прикордонна поліція оскаржуватиме вирок першої інстанції. Про подальшу долю мігрантів, які потрапили до Хорватії та могли подати заяву на притулок, наразі нічого не повідомляється.

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Хорватію критикують за небажання приймати мігрантів та біженців

Як повідомлялось, у червні 2021 року журналісти низки ЗМІ в рамках спільного розслідування зафіксували численні випадки видворення силовиками та прикордонниками Хорватії мігрантів та біженців на кордоні з Боснією і Герцеговиною. За даними журналістів, вказані дії силовиків є незаконними, оскільки ці мігранти та біженці вже перетнули кордон країни-члена ЄС. 

Також неодноразово повідомлялося й про сутички на хорватському кордоні, що є зовнішнім кордоном ЄС.

Нагадаємо, у січні 2021 року правозахисна організація Pro Asyl, що опікується біженцями та мігрантами, розкритикувала небажання країни-члена ЄС Хорватії відкрити свій кордон для колишніх мешканців табору для біженців "Липа" в сусідній Боснії і Герцеговині. "Кордон потрібно відкрити, а людей, які потерпають від холоду, потрібно розмістити в ЄС", - наголосив виконавчий директор Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt).

Раніше Міжнародна організація з міграції закрила табір біженців "Липа", розташований у боснійському регіоні Уна Сана, поблизу від кордону з Хорватією. Причиною цього кроку стало те, що на думку МОМ, боснійська влада не підготувала цей табір належним чином для проживання узимку.

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