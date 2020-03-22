 ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Новини

ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС

Прикордонники Хорватії протизаконно видворяють мігрантів з цієї країни-члена ЄС до сусідньої Боснії і Герцеговини. Відповідні відеометаріали оприлюднила низка ЗМІ. Уряд у Загребі каже, що все законно.

Мігранти в Хорватії

Мігранти в Хорватії (архівне фото)

Журналісти низки ЗМІ в рамках спільного журналістського розслідування зафіксували численні випадки видворення мігрантів на кордоні з Боснією і Герцеговиною. За даними журналістів, ідеться про незаконні дії силовиків та прикордонників Хорватії, оскільки ці мігранти вже перетнули кордон країни-члена ЄС. Увечері середи, 23 червня, в мережі опубліковано добірку відеоматеріалів, над якими працювало одразу кілька медіакомпаній і видань.

У роботі над матеріалом й у розслідуваннях узяли участь, зокрема, журналісти німецького видання Der Spiegel, німецького суспільно-правового телеканалу ARD, а саме співробітники його Віденської студії, швейцарської медійної компанії SRF, а також Lighthouse Reports і редакція хорватського видання Novini.

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На кадрах видно, як хорватська поліція і прикордонники нібито відправляють мігрантів з Хорватії, а значить і з ЄС, назад в боснійські ліси. На відео мігранти, у тому числі діти, розповідають журналістам, зокрема, про те, що їх били. Крім того, за їхніми словами, камери їхніх мобільних телефонів були виведені з ладу в Хорватії, тож вони не могли знімати те, що відбувається. Неодноразово повідомлялося й про сутички на хорватському кордоні, що є зовнішнім кордоном ЄС. 

Уряд у Загребі запевняє, що все законно

Згідно з повідомленням Der Spiegel, хорватський уряд запевнив, що на показаних журналістами кадрах насправді йдеться про випадки законних відмов у в'їзді прямо на кордоні. Натомість за даними німецького тижневика, зустрінуті мігранти повідомили журналістам, що перед цим дехто з них вже проникли глибоко на територію Хорватії.

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  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

Хорватія приєдналась до закриття "балканського маршруту" біженців

"Балканський маршрут" у Західну Європу для біженців з Сирії та Афганістану практично закритий. Слідом за Словенією та Сербією про закриття кордону для транзиту біженців оголосила Хорватія.  

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Мігрантів, яких затримуватимуть у межах восьмикілометрової зони поблизу угорських кордонів, повертатимуть до Сербії або Хорватії. Це випливає із заяви радника із питань безпеки прем'єр-міністра Орбана.  

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