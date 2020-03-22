ЗМІ повідомили про незаконне видворення мігрантів із ЄС

Журналісти низки ЗМІ в рамках спільного журналістського розслідування зафіксували численні випадки видворення мігрантів на кордоні з Боснією і Герцеговиною. За даними журналістів, ідеться про незаконні дії силовиків та прикордонників Хорватії, оскільки ці мігранти вже перетнули кордон країни-члена ЄС. Увечері середи, 23 червня, в мережі опубліковано добірку відеоматеріалів, над якими працювало одразу кілька медіакомпаній і видань.

У роботі над матеріалом й у розслідуваннях узяли участь, зокрема, журналісти німецького видання Der Spiegel, німецького суспільно-правового телеканалу ARD, а саме співробітники його Віденської студії, швейцарської медійної компанії SRF, а також Lighthouse Reports і редакція хорватського видання Novini.

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На кадрах видно, як хорватська поліція і прикордонники нібито відправляють мігрантів з Хорватії, а значить і з ЄС, назад в боснійські ліси. На відео мігранти, у тому числі діти, розповідають журналістам, зокрема, про те, що їх били. Крім того, за їхніми словами, камери їхніх мобільних телефонів були виведені з ладу в Хорватії, тож вони не могли знімати те, що відбувається. Неодноразово повідомлялося й про сутички на хорватському кордоні, що є зовнішнім кордоном ЄС.

Уряд у Загребі запевняє, що все законно

Згідно з повідомленням Der Spiegel, хорватський уряд запевнив, що на показаних журналістами кадрах насправді йдеться про випадки законних відмов у в'їзді прямо на кордоні. Натомість за даними німецького тижневика, зустрінуті мігранти повідомили журналістам, що перед цим дехто з них вже проникли глибоко на територію Хорватії.

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