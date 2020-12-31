 Правозахисники закидають ЄС ″повний провал″ у ситуації з біженцями в Боснії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями в Боснії

Через ситуацію навколо табору біженців "Липа" в Боснії, мешканці якого опинилися на морозі просто неба, правозахисники закидають ЄС неспроможність вирішити проблему. Брюссель обіцяє допомогти боснійській владі.

Мешканці табору для біженців Lipa

Мешканці табору для біженців Lipa, 30 грудня 2020 року

Правозахисна організація Pro Asyl, що опікується біженцями та мігрантами, закинула Європейському Союзу повну неспроможність вирішити скрутну ситуацію, в якій опинилися колишні мешканці табору для біженців "Липа" в Боснії і Герцеговині. Про це в неділю, 3 січня, заявив виконавчий директор Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt). 

Говорячи про поневіряння цих мігрантів у Боснії і Герцеговині, Буркгардт розкритикував небажанням сусідньої країни-члена ЄС Хорватії відкрити для них свій кордон. "Кордон потрібно відкрити, а людей, які потерпають від холоду, потрібно розмістити в ЄС", - наголосив Буркгардт, цитує інформагенція dpa.

Крім того, в Pro Asyl вказали на безпорадність ЄС у вирішенні проблеми браку належного житла для мешканців табору, що змушені вже кілька днів обходитися без тепла, струму й води та мерзнути.

Люди опинилися на морозі просто неба

Минулого тижня Міжнародна організація з міграції (МОМ) закрила табір біженців "Липа", розташований у боснійському регіоні Уна Сана, поблизу від кордону з Хорватією. Причиною цього кроку стало те, що на думку МОМ, боснійська влада не підготувала цей табір належним чином для проживання узимку.

Намір боснійської влади пересилити цих шукачів притулку, що опинилися просто неба на морозі, в колишні військові казарми провалився через протести місцевого населення. Лише згодом боснійська армія спорудила намети для тимчасового перебування мешканців цього табору.

Напередодні з боснійськими урядовцями зустрілися представник ЄС та низка диппредставників країн-членів ЄС. Європейські дипломати назвали ситуацію з мешканцями табору "Липа" "неприйнятною", закликавши боснійську владу негайно забезпечити мешканців наметів електро- й водопостачанням. Також представник ЄС пообіцяв надати боснійському уряду фінансову допомогу в розмірі 85,5 мільйона євро для вирішення цієї проблеми, передає dpa.

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