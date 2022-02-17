У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор

Вперше у німецьких шкільних підручниках з'явиться повноцінне зображення жіночих статевих органів. Ви запитаєте, що, власне, такого сенсаційного сталося? Щоб з'ясувати це анатомічне питання, треба почати з найголовнішого.

Хто у Німеччині видає навчальну літературу

У Німеччині немає єдиного міністерства освіти, яке б опікувалося школами (як і єдиного міністерства культури). Навчальні плани та програми, звісно, узгоджуються, але складаються в кожній із 16-ти федеральних земель окремо. Оскільки за освіту у ФРН відповідають землі, то і про використання навчальних посібників у тому чи іншому навчальному закладі вирішується також на земельному рівні, а найчастіше - навіть на локальному. Тож не дивно, що видавництв навчальної літератури в Німеччині приблизно вдесятеро більше, ніж у Франції, де система освіти централізована. Порівняння Німеччини з Францією тут зовсім не випадкове - але про це дещо згодом.

Отже, 2021 року, за даними німецького онлайн-порталу Statista, на німецькому книжковому ринку налічувалося 80 видавництв, що видають навчальну літературу. Однак по-справжньому великі можна перерахувати на пальцях. І тільки три-чотири видавництва навчальної літератури для шкіл адаптують тексти - індивідуально, залежно від федеральної землі. Тому насправді все не настільки хаотично, як може здатися на перший погляд.

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Підручники з біології опинилися у центрі уваги

Що ж сталося з німецькими підручниками з біології? Відразу три видавництва, які входять до топдесятки найбільших у Німеччині (Ernst Klett Verlag, що входить у Klett Gruppe, Westermann та Cornelsen), змінили у навчальній літературі, що видається у них, зображення жіночого статевого органа - клітора. Підручники саме цих видавництв можна знайти у кожній федеральній землі.

Раніше основна увага у німецьких підручника приділялася чоловічому статевому органу - зображення пеніса та усі його анатомічні подробиці можна було знайти у підручнику з біології. А ось клітора або взагалі не було, або він був зображений неповністю. У кращому разі це була зовнішня частина органа, а внутрішня - яка, до речі, вдесятеро більша - просто ігнорувалась.

Ми звернулися до найбільшого з трьох вищезгаданих видавництв, штаб-квартира якого розташована в Штутгарті, щоб з'ясувати, коли, власне, будуть готові нові навчальні посібники? Найближчим часом, відповіли в Баден-Вюртемберзі.

"Нові зображення та перероблені тексти розділів, що містять інформацію про статеву освіту, з'являться у всіх підручниках з біології, що видаватимуться з 2022 року видавництвом Ernst Klett Verlag - у всіх федеральних землях і для всіх видів навчальних закладів", - пояснила DW менеджерка зі зв'язків з громадськістю Аня Врачліотіс (Anja Vrachliotis). Наприклад, зміни вносяться до підручників загального федерального випуску для п'ятих та шостих класів (Natura Klasse 5/6), а також для восьмих-десятих, але тільки для землі Рейнланд-Пфальц. "Федеральний випуск" означає, що всі федеральні землі можуть використовувати цю літературу - за бажанням (якщо, наприклад, немає спеціального регіонального видання, як у Рейнланд-Пфальці).

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На запитання, що спонукало одне з найбільших видавництв навчальної літератури внести такі зміни, представниця видавничого дому Ernst Klett Verlag відповіла так: "Появі коректного зображення клітора у підручниках передували різні імпульси. Почасти це сталося тому, що у нашому видавництві були редактори, для яких ця тема здалася дуже важливою. До того ж у Франції вже давно сформувався рух, який публічно виступає за такі зміни. Ми взяли участь в опитуванні газети taz у 2020 році, яке журналісти проводили в рамках свого дослідження. Оскільки Німеччина має федеративний устрій, що відбивається і на освіті, то навчальні посібники переробляються та доповнюються постійно. Тож, рішення переробити зображення та тексти про жіночі статеві органи ухвалили швидко та змогли уже врахувати в концепції нового видання підручника з біології (Natura 5/6). Він з'явиться вже за кілька днів".

Так вивчають будову людського тіла в молодшій школі в Німеччині

А що чекає на німецьких школярів у майбутньому? В Ernst Klett Verlag відповіли так: "У федеральному виданні підручника з біології для 7-10 класів (Bundesausgabe Natura der Klassen 7-10), що побачить світ на початку 2023 року, крім коректного зображення клітора, з'явиться ще й зображення вульви. До наших цілей і завдань входить розробка цінних і коректних за змістом методичних матеріалів".

Боротьба за клітор: досвід французів

У Німеччині своє невдоволення щодо дотеперішнього зображення клітора у шкільних підручниках вирішила висловити вчителька біології та фізкультури Зіна Крюґер (Sina Krüger) з Берліна. Саме вона, як пишуть німецькі ЗМІ, розпочала боротьбу за коректне зображення жіночих геніталій у підручниках та направила листа до німецьких видавництв навчальної літератури. І, як ми вже знаємо, її обурення щодо зображення клітора розміром із горошину, знайшло відгук і здобуло широку підтримку.

Дискусії ж у Німеччині передували зміни настроїв у Франції. Французька активістка та письменниця Жюлі П'єтрі разом із представниками феміністичного руху з 8 березня 2019 року бореться за коректне зображення клітора у шкільних підручниках. Нині жіночий статевий орган зображений повністю у п'яти із семи шкільних підручників у Франції.

Обкладинка нового підручника "Natura 5|6" видавництва Klett Verlag

Численні опитування, як і дослідження німецької газети taz, засвідчили, що багато жінок самі плутають слова "вульва" та "вагіна" через брак знань. Тому відстоювання місця клітора поруч із пенісом у підручниках - це боротьба проти стереотипів та за повноцінну сексуальну просвіту. Зображення клітора у його реальному розмірі має допомогти підвищити поінформованість німецьких школярів про жіноче тіло.

Якою є ситуація в одній конкретній школі

Лена Волерт (Lena Wohlert) шість років викладає біологію та математику у німецькій гімназії Hölty-Gymnasium. "Знайомство зі статевими органами починається ще у початковій школі, - каже вона. - В нашій гімназії ця тема викладається у шостому та дев'ятому класах". Волерт вже давно цікавиться темою сексуальної освіти, і її завжди засмучувало те, як ця тема висвітлюється у шкільній навчальній літературі. Сьогодні вчителька сама проводить тематичні семінари для своїх колег-викладачів, яким не вистачає навичок та знань на тему сексуальної освіти. При цьому Волерт згадує, як раніше їй самій не вистачало якісної інформації.

Сексуальна освіта в школах зробила крок вперед, чого не можна сказати про навчальні посібники. "Я тішуся, що тепер у нас з'являться коректні зображення, - каже вона. - Наприклад, зараз, якщо я хочу показати дітям, як виглядає клітор, то просто не можу це зробити. Мені треба шукати тоді зображення в інтернеті або книгах - а тут відразу виникає безліч питань з авторськими правами".

На прохання DW видавництво Ernst Klett Verlag показало ті самі сторінки

Чимало викладачів самі не знають коректних назв, тому новий посібник відіграватиме важливу просвітницьку роль, переконана педагогиня. Для дітей це, звісно, ​​дуже делікатне питання. Волерт важливо знайти потрібну мову, зняти табу і говорити так, щоб у дітей не виникало сорому та дискомфорту під час обговорення теми статевих органів. "Адже те, що діти бачать у підручниках, для них і є правда, - наголошує німецька викладачка. - І тим незрозумілішим є той факт, що в підручниках зустрічається некоректне зображення, як от з клітором".

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А тему клітора Волерт обговорює з учнями - також і хлопцями - у шостому класі. "Я вважаю, що дуже важливо називати частини тіла своїми іменами. І для мене важливо, щоб не лише хлопчики знали, що у них є пеніс та яєчка, але щоб і дівчатка розуміли, як називаються жіночі статеві органи. Досі саме ця тема була сильно табуйована", - зізнається вчителька. І досі у багатьох підручниках зображення жіночих статевих органів взагалі немає, а тексти з цієї тематики мали ознаки дискримінаційного характеру, вважає викладачка гімназії у Нижній Саксонії. Вона наводить такий приклад: статеві губи німецькою часто називаються "Schamlippen", від слова "sich schämen", що означає - соромитися. "У чоловіків ми не говоримо "Schambeutel" замість "Hoden" (яєчка німецькою. - Ред.), - дивується Волерт. Тому поява нових підручників з коректним зображенням клітора і точним описом його будови вона називає "маленькою революцією".

У шкільній бібліотеці гімназії Hölty-Gymnasium

Радість німецької викладачки зрозуміла: справа зрушила з мертвої точки. От тільки радість багатьох ЗМІ і передчуття того, що підручники вже ось-ось стануть доступні німецьким школярам, ​Волерт, на жаль, розділити не може: "Я думаю на це знадобиться ще кілька років". Щоб перейти на нові підручники, школам доведеться пройти доволі тривалий процес, який пов'язаний і з фінансовими витратами. Тому викладачці німецької гімназії в Нижній Саксонії складно сказати, коли ж її учні почнуть працювати з новими підручниками.

І насамкінець ми заглянули до шкільної бібліотеки німецької гімназії Hölty-Gymnasium. Її керівниця показала нам доступну для учнів літературу. Загалом на тему сексуальної освіти керівник шкільної бібліотеки німецької гімназії Hölty-Gymnasium Ірина Неме (Irina Nehme) нарахувала 50 книг. Тут, звичайно, є різні матеріали. Ірина Неме помітила цікаву тенденцію. Книги на теми навколо сексу і раніше рідко брали у шкільній бібліотеці, але співробітники часто знаходили їх у затишних місцях, де діти читали ці книги. Останнім часом їх і дивитися стали менше. Керівниця шкільної бібліотеки пояснює це тим, що зараз є багато інформації в інтернеті. Ще й тому важливо, наголошують викладачі, щоб і у підручнику була сучасна та адекватна інформація.