 Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.04.2021

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Культура й стиль життя

Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео)

Подейкують, що є тонка оболонка, яка рветься після першого сексу, і цей процес незворотній... Однак люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви - у проєкті DW "Секс і тіло".

Sex and the Body | Obst und Gemüse

Сексуальна освіта у проєкті DW "Секс і тіло"

"У реальності ви ніколи не втрачаєте свою дівочу пліву", - пояснює гінекологиня Лайя Вальс Перес. "Її не потрібно розривати. Оскільки це не суцільна мембрана, що прикриває вхід у піхву". Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у новій серії проєкту DW "Секс і тіло": 

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Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео)

Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".  

Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.  

Сексизм у законі: як з гендерними образами боротимуться в Україні (відео)

У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?  

Бути жінкою у Німеччині - як це? (відео)

Права жінок, фемінізм, рівність та сексуальність. Репортерка DW Рейчел Стюарт розбиралася, наскільки прогресивна Німеччина у цьому сенсі. І до чого тут помідори?  

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Подейкують, що є тонка оболонка, яка покриває піхву дівчини. І після першого сексу вона рветься і цей процес незворотній... Правда у тому, що люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у проєкті DW "Секс і тіло".

Blütenpracht ohne Besucher

Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео) 09.04.2021

Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".

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Відео

Screenshot aus der DW-Serie Sex and the body

Менструація - це не соромно! Гінеколог про ПМС і жіночі гормони (16.04.2021)

"Ці дні", "гості приїхали", "жіночі дні", "справи почалися", "критичні дні", "червоні дні календаря"... Чому ми використовуємо стільки евфемізмів для того, що відбувається щомісяця? Чомусь говорити про менструацію для багатьох - табу. Але ж менструація не є чимось брудним або заразним! Уся правда про ПМС і жіночі гормони - у проєкті DW "Секс і тіло".  

Стереотипи про німців: пиво, пунктуальність, дірндль (09.04.2021)

Які стереотипи існують у світі про Німеччину? Існує кілька типових кліше про німців. Скільки в них правди і звідки вони взялися? Дивіться у новому випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.  

Фотогалерея

Енді Воргол зі скибкою кавуна в роті та Тіна Тернер, яка теж тримається за скибку, фото 1981 року

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво

Виставка у Музеї Людвіґа, присвячена легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, доступна у цифровому форматі.  