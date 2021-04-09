Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео)

Подейкують, що є тонка оболонка, яка рветься після першого сексу, і цей процес незворотній... Однак люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви - у проєкті DW "Секс і тіло".
"У реальності ви ніколи не втрачаєте свою дівочу пліву", - пояснює гінекологиня Лайя Вальс Перес. "Її не потрібно розривати. Оскільки це не суцільна мембрана, що прикриває вхід у піхву". Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у новій серії проєкту DW "Секс і тіло":
Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".
Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.
У Верховній Раді зареєстрували одразу декілька законопроєктів, що визначають поняття сексизму та вводять відповідальність за нього. Чи допоможе це уникнути гендерних образ серед політиків?