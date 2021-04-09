 Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2021

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Політика й суспільство

Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео)

Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".

Blütenpracht ohne Besucher

Навіщо жінкам клітор?

Багато хто думає, що клітор виглядає так: маленька намистинка з плоті. Знаходиться десь "там внизу". І чекає, як би розважитися. І роль клітора взагалі неважлива. Що ж, це сумно. Адже це - неправда! Гінеколог розкриває секрети жіночого оргазму і клітора у проєкті DW "Секс і тіло":

 

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