Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео)

Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог розкриває секрети незайманості (09.04.2021)

Подейкують, що є тонка оболонка, яка покриває піхву дівчини. І після першого сексу вона рветься і цей процес незворотній... Правда у тому, що люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у проєкті DW "Секс і тіло".