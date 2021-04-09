Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео)

Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".
Багато хто думає, що клітор виглядає так: маленька намистинка з плоті. Знаходиться десь "там внизу". І чекає, як би розважитися. І роль клітора взагалі неважлива. Що ж, це сумно. Адже це - неправда! Гінеколог розкриває секрети жіночого оргазму і клітора у проєкті DW "Секс і тіло":
Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.
Міносвіти вирішило не фінансувати друк шкільних підручників, які містять гендерну дискримінацію. DW з’ясовувала, чи школярам досі нав’язуються стереотипи про маму-домогосподарку, стомленого після роботи тата тощо.