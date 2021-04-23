Проєкт DW "Секс і тіло": чому вульва - не вагіна (відео)

У 1972 році американське космічне агентство NASA відправило в космос космічний апарат - "Піонер 10". На борту було послання, адресоване будь-яким прибульцям, в руки яких міг би потрапити космічний корабель людини. Міжгалактичний посібник про те, "хто такі земляни". Ідея - розповісти їм про нас. Чоловік у нас - із пенісом, а жінка... ні з чим!

Але це не так... І ось чому:



