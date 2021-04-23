 Проєкт DW ″Секс і тіло″: чому вульва - не вагіна (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.04.2021

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Культура й стиль життя

Проєкт DW "Секс і тіло": чому вульва - не вагіна (відео)

Чому так мало людей знає її справжнє ім'я? Бо вульви занадто часто ігноруються і забуваються. Люди навіть помилилися у своєму посланні інопланетянам. Уся правда про вульву і статеві губи - у проєкті DW "Секс і тіло".

Sex and the Body | Obst und Gemüse

Що таке вульва? Чергова серія проєкту DW "Секс і тіло"

У 1972 році американське космічне агентство NASA відправило в космос космічний апарат - "Піонер 10". На борту було послання, адресоване будь-яким прибульцям, в руки яких міг би потрапити космічний корабель людини. Міжгалактичний посібник про те, "хто такі земляни". Ідея - розповісти їм про нас. Чоловік у нас - із пенісом, а жінка... ні з чим!

Але це не так... І ось чому:

 


 

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