Проєкт DW "Секс і тіло": чому вульва - не вагіна (відео)

Чому так мало людей знає її справжнє ім'я? Бо вульви занадто часто ігноруються і забуваються. Люди навіть помилилися у своєму посланні інопланетянам. Уся правда про вульву і статеві губи - у проєкті DW "Секс і тіло".
У 1972 році американське космічне агентство NASA відправило в космос космічний апарат - "Піонер 10". На борту було послання, адресоване будь-яким прибульцям, в руки яких міг би потрапити космічний корабель людини. Міжгалактичний посібник про те, "хто такі земляни". Ідея - розповісти їм про нас. Чоловік у нас - із пенісом, а жінка... ні з чим!
Але це не так... І ось чому:
Подейкують, що є тонка оболонка, яка рветься після першого сексу, і цей процес незворотній... Однак люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви - у проєкті DW "Секс і тіло".
Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".