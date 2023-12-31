У Херсоні від російського удару загинула дитина

Через російський удар поблизу магазину в Херсоні загинув хлопець, ще один отримав важке поранення.

Під час чергової атаки російської армії по Херсону у неділю, 31 грудня, загинув хлопчик, повідомив у своєму телеграм-каналі голова військової адміністрації області Олександр Прокудін.

За його інформацією загиблому було 14 років, він помер на місці, поблизу магазину, на який прийшовся удар. Голова міської адміністрації Роман Мрочко пише, що загиблому було 11 років.

Ще один 9-річний хлопець у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою, поранені також жінки 31 і 65 років.

Раніше цього дня через обстріл Корабельного району міста поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо чоловіків та одна жінка.

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Обстріли та евакуація

Обстріли правобережної Херсонщини не припиняються ані на день із моменту звільнення його від окупації в листопаді 2022 року - російська армія використовує для цього артилерію, що розміщена на лівому березі Дніпра, ударні безпілотники, ракети та керовані авіабомби. Під час останнього масштабного обстрілу суттєво пошкоджений міський залізничний вокзал, загинув поліцейський.

У жовтні обласна адміністрація оголосила примусову евакуацію дітей із більшості прибережних населених пунктів, окрім самого обласного центру.

В останні тижні Збройним силам України вдалося зайняти, а в подальшому й утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра та вести бої за населені пункти у двокілометровій зоні від берега.

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