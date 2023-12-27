У Херсоні долають наслідки російського обстрілу вокзалу

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні 26 грудня загинув поліцейський, поранення отримали 16 цивільних і двоє правоохоронців. Поки евакуювати містян будуть автобусами.

Під час обстрілу 26 грудня російською армією залізничного вокзалу Херсона загинув поліцейський, поранення отримали двоє правоохоронців і 16 цивільних громадян. Про це в середу, 27 грудня, на брифінгу в "Укрінформі" повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"Цивільні люди отримали поранення легкого ступеня, їм була надана допомога на місці. Працівники поліції були доправлені до лікарні в стані середньої тяжкості, але лікарі запевнили, що з ними все буде добре", - розповів він.

140 пасажирів, які чекали на евакуаційний потяг, доправили автобусами до Миколаєва, звідки вони вчасно сіли на потяг до Києва. За словами Толоконнікова, евакуація цивільних з міста продовжиться автобусами, а залізничний вокзал поки працювати не буде - потяги на Херсон зупинятимуться в Миколаєві.

Водночас, за повідомленням "Укрзалізниці", Херсонський вокзал уже відновлюється від обстрілу, а сьогодні рейси прибувають за графіком.

На обстріл вокзалу відреагували в посольстві США в Україні. "Це ще одне нагадування про те, що поки більшість людей перебуває вдома, відзначаючи свята в колі сім'ї, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії", - написала у соціальній мережі X посолка Бріджит Брінк.

Читайте також: У Херсоні знеструмлено майже 100 тисяч домівок