  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

У Херсоні внаслідок обстрілу вокзалу загинув поліцейський

Дмитро Шварц
26 грудня 2023 р.

Під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні там перебували 140 цивільних, які чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок удару загинув поліцейський, поранення дістали двоє цивільних та двоє правоохоронців.

https://p.dw.com/p/4ab8V
Люди на вокзалі Херсона в очікування евакуаційного потяга на Київ (архівне фото)
Люди на вокзалі Херсона в очікування евакуаційного потяга на Київ (архівне фото)Фото: Svet Jacqueline/ZUMA/dpa/picture alliance

Під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні у вівторок, 26 грудня, там перебували 140 цивільних, які чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок атаки загинув поліцейський, ще двоє правоохоронців та двоє цивільних отримали осколкові поранення, про що повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей, завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця.

"Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Ще двоє поліцейських - в лікарні з осколковими пораненнями", - написав Клименко у Telegram.

За словами Клименка, цей черговий воєнний злочин Росії ретельно документується.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад компанії, відомо про кількох поранених працівників. "Пасажири в укритті", - зазначила "Укрзалізниця".

Наслідки окупації й обстріли: як живе деокупована Херсонщина