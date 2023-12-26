У Херсоні внаслідок обстрілу вокзалу загинув поліцейський

Під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні там перебували 140 цивільних, які чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок удару загинув поліцейський, поранення дістали двоє цивільних та двоє правоохоронців.

Під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні у вівторок, 26 грудня, там перебували 140 цивільних, які чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок атаки загинув поліцейський, ще двоє правоохоронців та двоє цивільних отримали осколкові поранення, про що повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей, завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця.

"Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Ще двоє поліцейських - в лікарні з осколковими пораненнями", - написав Клименко у Telegram.

За словами Клименка, цей черговий воєнний злочин Росії ретельно документується.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад компанії, відомо про кількох поранених працівників. "Пасажири в укритті", - зазначила "Укрзалізниця".