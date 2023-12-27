У Херсоні знеструмлено майже 100 тисяч домівок

У Херсоні без світла залишаються понад 98 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, повідомила місцева влада.

Внаслідок масованого обстрілу військ РФ у Херсоні знеструмлені майже 94 тисячі споживачів, загалом у місті без електропостачання - більше 98 тисяч абонентів. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко з посиланням на дані міністерства енергетики у середу, 27 грудня.

"Коли буде відновлена електрика, сказати складно. Але енергетики працюють над тим, щоб це сталося якомога раніше", - написав він у Telegram.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що без електропостачання залишаються 70 відсотків херсонців. За його словами, це наслідки вчорашньої масованої атаки російських військ.

"Укренерго" закликає до економії

Водночас у компанії "Укренерго" зазначили, що окрім Херсону, в регіоні також знеструмлені інші населені пункти, втім які саме - не уточнили. Нові пошкодження через обстріли є також в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях, повідомили в "Укренерго".

Загалом у компанії закликали українців ощадливо споживати електрику. "Попри теплу погоду загальний рівень споживання залишається високим", - йдеться в повідомленні. Водночас в "Укренерго" запевнили, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Нагадаємо, 26 грудня війська РФ завдали удару залізничному вокзалу у Херсоні, внаслідок якого під час евакуації людей загинув поліцейський. Ще двоє правоохоронців та двоє цивільних зазнали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пошкоджень зазнали будівлі та рухомий склад "Укрзалізниці". Наразі вокзал вже відновлююється, всі рейси здійснюються за графіком, повідомили у підприємстві.

Загалом за добу війська РФ 161 раз обстріляли Херсонщину, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град", танків, авіації та БпЛА, повідомив зранку 27 грудня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.