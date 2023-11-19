ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини - генштаб

Українські підрозділи і далі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини, повідомили у ГШ ЗСУ. На різних ділянках там вони просунулись на відстань від трьох до восьми кілометрів.

Сили оборони України і далі утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області і завдають вогневого ураження російським підрозділам, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 19 листопада, у вечірньому зведенні.

Також Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області та штурмові дії на Бахмутському напрямку у Донецькій області, "завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", йдеться у повідомленні генштабу. Водночас там наголошують: оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом, як повідомили в ГШ, протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Війська РФ завдали 16 авіаційних ударів, здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) позицій ЗСУ та населених пунктів.

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Гуменюк: ЗСУ посунули росіян на лівобережжі до восьми кілометрів

Напередодні речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські підрозділи змогли посунути війська РФ на лівобережжі Херсонщини. "Ми продовжуємо відтісняти ворога, і вже є досягнення від трьох до восьми кілометрів, на різних ділянках різної ширини ця смуга", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк додала, що мінометні розрахунки військ РФ "в деяких позиціях" вже не можуть досягати правого берега.

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За тиждень ЗСУ знищили понад 700 одиниць російської техніки РФ

Своєю чергою перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що за тиждень, що минає, Сили оборони ліквідували понад сім тисяч російських військових і 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Серед втрат РФ, зокрема, 86 танків, 94 бойових броньованих машини, 185 артилерійських систем, 17 РСЗВ, вісім установок протиповітряної оборони та літак.