Голова Херсонської ОВА: Зараз планувати відбудову важко

"Звичайно, є якісь побоювання і, звичайно, є передчуття, що будуть обстрілювати Херсон", - зазначає голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні першої річниці звільнення обласного центру від російської окупації. Щоб продовжити розмову, ми вирішуємо відійти з центральної площі Свободи, де щойно він записував привітання та подяки від Херсонщини іншим регіонам країни - за рік херсонці вже звикли, що довго стояти на відкритій місцевості не варто.

Наступного дня місто майже не святкує. Площу Свободи прикрасили штандартами військових частин, що звільняли регіон рік тому, фасад будівлі адміністрації - величезним державним прапором. Зруйновану ракетою ще торік бокову стіну завісили патріотичним транспарантом.

Час від часу центральними вулицями проносяться святкові авто - військові та цивільні, та вже по обіді російська артилерія змушує всіх городян ховатися по домівках та укриттях. Лише за минулі вихідні армія РФ завдала по правобережній Херсонщині 115 артилерійських, авіаційних та ракетних ударів, є загиблі та поранені.

DW: Пане Прокудін, в області за рік після звільнення суперечлива ситуація: в західних районах відбувається якесь показове відродження, а мешканцям прибережних районів ви рекомендуєте евакуйовуватися, закривати туди взагалі в'їзд. Чому так склалося?

Олександр Прокудін: Тому що ми в стані війни. Є 40-кілометрова зона, яка зараз від лінії Дніпра, вона небезпечна й обстрілюється. Постійно обстрілюється.

Чому при цьому ведеться якесь будівництво?

У 40-кілометровій зоні? Якщо ви говорите про Посад-Покровське, то воно виходить за 40-кілометрову зону.

Правдине, інші села, ближчі до Херсону?

У Правдиному відбувається зараз відновлення будинків по програмі "Пліч-о-пліч". І за цей період, з моменту звільнення, туди жодного разу не прилітало.

Олександр Прокудін під час запису відеозвернення з нагоди першої річниці звільнення Херсону від російських загарбників Фото: Igor Burdyga/DW

Як ви оцінюєте дві програми відновлення в області: "Пліч-о-пліч" і "Краще, ніж було"? Яка показала більшу ефективність?

Ну, "Пліч-о-пліч" це ще не програма зараз, вона тільки в планах, і ми подали свої пропозиції щодо постанови Кабміну, щоб вона була програмою. За цією ініціативою зараз інші області нам допомагають відновлювати житло громадян. І кажуть "спасибі" нашій області за те, що ми стали цим форпостом, і до них не дійшла російська нога на їхню землю, і точно так же не знищували їхні будинки. Тому можу сказати - це буде дієва програма, якщо вона буде затверджена Кабміном.

Щодо "Краще, ніж було" - експерименту, за яким відбудовується комплексна реконструкція Посад-Покровського, - то там вже почали будувати перші 25 будинків. Ще на 120 будинків провели тендер, які виграла люди, компанії, які будуть їх відбудовувати. І ще 300 будинків громадян готуються до відбудови.

Мешканці багатьох населених пунктів, які були колишньою фронтовою лінією під час окупації Херсону, доволі розчаровані темпами, бо навесні сподівалися, що зрештою зможуть перезимувати у власних оселях. Як ви думаєте, скільки років - тепер вже, мабуть, варто чесно казати про роки - займе відбудова тих районів, де були активні бойові дії?

Дивіться, зараз 2000 будинків відбудовано. І це тільки десята частина. Просто воно щодня збільшується в геометричній прогресії, тому що бувають дні, коли по 100-120 будинків за добу знищуються. Тому, якби не було зараз бойових дій, ми, можливо, і планували б щось.

Але зараз у нас ще лівий берег, який окупований, який, ми вважаємо, що буде скоро деокупований, і там ще більше буде руйнувань. Тому зараз спрогнозувати… Якщо б зараз зупинити війну, я б вам сказав: це через стільки-то років.

​​Наслідки чергового російського обстрілу Херсону, 11 листопада 2023 року Фото: Igor Burdyga/DW

Як голова адміністрації ви чимало контактуєте з військовими, які останніми тижнями проводять спецоперації дедалі глибше на лівому березі Дніпра. Яке ваше відчуття: попереду повномасштабне форсування річки чи росіяни відійдуть без бою, як зробили це торік на Правобережжі?

Відчуття щодо цього в мене немає. Є розуміння, яке я не можу коментувати, бо це суто дії Збройних сил України, військового командування.

Однак за рік попри загальні очікування цього не сталося? Через обміління Дніпра цієї зими наступ не стане легшим?

За рік цього не сталося. Так, всі очікували, що воно буде швидше. Обміліло вище Каховської ГЕС, але легше там не стане. Там взагалі відкрита місцевість, хіба що якийсь самогубець тільки може піти там у наступ…

Як проходить примусова евакуація, яку ви оголосили три тижні тому?

Дуже добре проходить. Приблизно 400 дітей з сім'ями евакуйовано з цих місць в безпечні райони України. Особливо у Бериславському районі, там зовсім небагато зараз дітей залишилось. Я вважаю, що, якщо порівняти із досвідом інших областей, які вже цим займалися, у нас за дуже великі показники.

Ви раніше керували поліцією Херсонської області, яка після повернення почала розслідувати справи про колабораціонізм місцевих мешканців. Як на вашу думку, чи багато виявили колаборантів в області, як довго поліція й СБУ будуть їх ще шукати і що стало причиною зради?

Взагалі будь-яке розслідування злочину - це такий тяжкий і довгий процес. І зараз правоохоронці продовжують затримувати людей не через те, що досі не знали, хто тут колаборант, а просто тому, що весь цей час збирали необхідні для доведення істини докази. Вони це роблять десь довше, десь швидше... Знаєте, на думку будь-якого правоохоронця - з СБУ чи поліцейського, - вони б усіх позакривали. Але є суд, який приймає рішення і виправдовує, якщо недостатньо доказів.

Як людина, яка тут багато років провела до цього, яка зараз багато говорить про патріотизм херсонців, ви особисто розчаровані чи ні кількістю виявлених колаборантів на Херсонщині?

Ну, дивіться, якщо порівнювати з 2014 роком, то повірте, якби тоді була окупація, то тут би 80 відсотків колаборантами стали. Якщо ж нині порівнювати, наприклад, Донецьку, Луганську область, Херсонську й Запорізьку, то в нас - найменше колаборантів.

На всю Україну стала відомою справа проти херсонських сміттярів, родини бізнесменів, яких ваші колишні підлеглі обвинувачують у колабораціонізмі. Чи на вашу думку вивіз сміття у місті є злочинною співпрацею з ворогом?

Йдеться не просто про вивіз сміття. Тут системна робота з російськими окупантами, за російським законодавством, отримання від них грошей…

Ви знаєте, як інакше можна було вивозити сміття?

Звичайно, можна було. Вони ж мали договори з ОСББ, вивозили сміття з багатоквартирних будинків. Тому могли б і не укладати договори з окупаційною владою.

Я ставив це питання вашим попередникамще в грудні минулого року і хочу повторити. Що ви порадите мешканцям Херсонщини: повертатися додому й відбудовувати регіон чи їхати з нього?

Якщо ви проживаєте в північних районах, потрібно повертатися й відбудовувати свій регіон, а якщо у прибережних - то треба почекати.