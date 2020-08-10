У ХДС закликають припинити видачу туристичних віз росіянам

Політики опозиційного блоку німецьких консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) виступили за припинення видачі туристичних віз росіянам через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. "Візи росіянам для проведення відпусток повинні бути скасовані", - заявила заступниця голови парламентської групи ХДС/ХСС Андреа Ліндгольц (Andrea Lindholz) в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в понеділок, 22 серпня.

На її думку, необхідно таким чином "дати чіткий сигнал російському населенню". Федеральний уряд не повинен "знову виступати проти наших європейських партнерів", вважає вона.

"Ця війна не лише Путіна"

Депутат Європарламенту, член ХДС Денніс Радтке (Dennis Radtke) на противагу позиції канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), який не підтримує такої загальної заборони, заявив газеті Bild, що війна Росії проти України - це "не лише війна Путіна". "Нестерпно, що росіяни відпочивають у Європі та витрачають свої гроші, ніби нічого не сталося", - сказав він.

Радтке натомість підтримав Естонію та Фінляндію, які виступають за більш жорсткі дії щодо Росії. "Кожен, хто хоче зупинити Путіна, не повинен ослаблювати тиск, а має збільшити його, заборонивши туристичні візи для росіян", - додав він.

Напередодні співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) розкритикував слідом за канцлером Шольцом ініціативи щодо заборони видачі громадянам РФ шенгенських віз для відвідування країн Європейського Союзу.

Раніше Шольц заявляв, що Німеччина не підтримає візові обмеження для росіян. "Це - не війна російського народу. Це - війна Путіна. І ми маємо чітко це розуміти", - пояснює він.

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За і проти заборони

У Європі дедалі більше країн одноосібно обмежують в'їзд для росіян і видачу їм шенгенських віз. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки. За даними ЗМІ, проти ініціативи виступають Португалія, Греція і Кіпр.

Питання запровадження заборони на туристичні поїздки росіян до Європи міністри закордонних справ країн ЄС зможуть обговорити на неформальній зустрічі 31 серпня.

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