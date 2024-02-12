У Харкові перевірять місця зберігання нафтопродуктів

Майже дві з половиною доби рятувальники гасили спричинену ударом Росії пожежу на нафтобазі у Харкові. Внаслідок пожежі загинули семеро людей.

У Харкові перевірять всі місця зберігання й реалізації нафтопродуктів. Відповідне доручення у понеділок, 12 лютого, дав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Харківська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежить всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні об'єкти на території Харкова. "Прошу бізнес із розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку рф", - написав Терехов у Telegram.

Читайте також: Атака дронів на Харків: семеро загиблих, із них троє - діти

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 лютого в Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання в нафтобазу трьох дронів, запущених із території Бєлгородської області Росії, розпочалася масштабна пожежа. Загинули семеро людей, зокрема троє дітей, троє осіб постраждали, 57 людей залишилися без житла.

Пожежу гасили понад дві доби

Пожежу на нафтобазі в Немишлянському районі Харкова, що виникла внаслідок атаки дронів 9 лютого, гасили майже 2,5 доби.

"Сьогодні об 11:00 рятувальники ліквідували пожежу на території об'єкта цивільної інфраструктури, що виникла 9 лютого внаслідок удару БпЛА. Проведено відкачування паливно-мастильних матеріалів із пошкоджених резервуарів", - повідомили 12 лютого у головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області.