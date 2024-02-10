У Харкові внаслідок нічної атаки горить нафтобаза - поліція

Пожежа внаслідок атаки російськими дронами спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС, як повідомлялось раніше, відзначають в управлінні Харківської обласної поліції.

У Харкові внаслідок влучання російських безпілотників пожежа спалахнула на нафтобазі, а не на автозаправній станції, як повідомляли раніше, уточнив начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов у коментарі Суспільному. За його даними, йдеться про влучання трьох безпілотників. Пожежу на нафтобазі ще ліквідовують. На її території було близько 3,8 тисяч тонн палива, зазначив Болвінов.

Раніше на своїх сторінках у соцмережах він повідомив деталі трагедії: в одному з будинків у Харкові внаслідок пожежі загинула ціла родина - подружжя та троє малих дітей: хлопчиків віком 7 місяців, 4 та 7 років. Наразі поліція зв'язується з їх родичами, щоб зібрати зразки ДНК для опізннання.

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Загалом в Харкові внаслідок російської атаки БПлА станом на 11 годину ранку, за даними поліції, загинули семеро людей. Також отримали поранення троє людей: 45-річний чоловік та двоє жінок 61 та 39 років. Понад 50 осіб вдалось врятувати.