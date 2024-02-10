Україну атакували дрони: пошкоджена портова інфраструктура

23 російські дрони вдалось знищити силами ППО. Решта пошкодили портову інфраструктуру Подунав'я і спричинили пожежу з загиблими у Харкові.

Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч на суботу, 10 лютого. Запуски були здійснені з мису Чауд та Балаклави у тимчасово окупованому Криму та Курської області РФ, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Силами протиповітряної оборони (ППО) вдалось знищити 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей, які і були основними цілями атаки, йдеться у повідомленні.

В Одесі відомо про одного постраждалого внаслідок атаки дронами, повідомляють у обласній військовій адміністрації. Він отримав осколкове поранення плеча.

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У Силах оборони Півдня повідомляють, що внаслідок атаки постраждала припортова інфраструктура Подунав'я. Зокрема в Ізмаїлі понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

Очільник Одеської Обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомляє про трьох постраждалих працівників порту. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані.

Як повідомлялося, в Харкові наразі відомо про семеро загиблих, включаючи трьох дітей. Влучання російського БпЛА по автозаправній станції у Немишлянському районі міста призвело до пожежі, яка охопила приватний сектор поруч. 14 будинків повністю згоріли.