У ГШ ЗСУ розповіли деталі ураження аеродрому "Ханская"

На атакованому українськими БпЛА аеродромі "Ханская" в РФ базувалися бойові літаки Су-34 та Су-27. Атаку проводили СБУ, ГУР МО і ССО ЗСУ, пояснили в Генштабі ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) пояснив причини проведеної в ніч на четвер, 10 жовтня, атаки дронів по аеродрому "Ханская" в Республіці Адигея в РФ.

"Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27", - зазначається в повідомленні ГШ ЗСУ.

Над виконанням завдання спільно взаємодіяли сили Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ), деталізували в Генштабі.

Там також зауважили, що детальніша інформація щодо наслідків ураження летовища "уточнюється".

УП пише про кілька десятків одиниць літаків і гелікоптерів, розміщених на ураженій авіабазі

Тим часом онлайн-видання "Українська правда" повідомило з посиланням на неназвані джерела в Силах оборони, що під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8. Скільки саме з них знищено чи пошкоджено, невідомо.

"Але уже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація. (...), це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію", - розповів співрозмовник видання. За його словами, РФ використовує цей аеродром, що розташовано за 450 кілометрів від лінії фронту, для дозаправлення та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше цього дня в міноборони РФ відзвітували про збиття 92 українських БпЛА, з яких 47 вдалося збити в небі над Краснодарським краєм, а 15 - над акваторією Азовського моря.