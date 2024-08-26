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Дрони атакували російські міста Саратов та Енгельс

Дмитро Шварц
26 серпня 2024 р.

Безпілотники поцілили по російських містах Саратов та Енгельс, які розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах річки Волги.

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Війський аеродром у Енгельсі
Можливою ціллю атаки міг бути війський аеродром у ЕнгельсіФото: Maxar Technologies/REUTERS

Уранці понеділка, 26 серпня, безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс, які розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах річки Волги. Про це повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін.

За його словами, в результаті атаки  дронів  частково пошкоджено житловий комплекс в Саратові, де є постраждалі, зокрема, у тяжкому стані госпіталізували жінку, а лікарі борються за її життя.

У Енгельсі, за словами губернатора, також пошкоджено багатоповерховий будинок, мешканців якого довелося евакуювати.

Окрім цього, в аеропорту Саратова "Гагарін" у понеділок після атаки БпЛА було введено тимчасові обмеження на прийом та відправлення повітряних суден, повідомила пресслужба аеропорту.

Москва каже про збиття 20 дронів в РФ

Своєю чергою,  міністерство оборони Росії  заявило, що системи протиповітряної оборони минулої ночі знищили та перехопили 20 українських безпілотників літакового типу. Зокрема, військове відомство зазначає, що дев'ять дронів було збито над територією Саратовської області, три - над територією Курської, по два - над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а ще по одному БаЛА знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.

Варто зазначити, що у Енгельсі розташований військовий аеродром, на якому базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. За даними ЗСУ, 11 Ту-95 зранку понеділка перебували в повітрі. Наразі Росія завдає  масованого ракетного удару по Україні  із застосуванням бомбардувальників.

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