У ФРН з початку війни отримали притулок понад 1100 росіян

Німеччина надає притулок насамперед опозиціонерам, журналістам та активістам правозахисного руху. З початку повномасштабної війни РФ проти України у ФРН отримали притулок вже понад 1100 таких росіян.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Німеччина надала притулок 1149 громадянам РФ. Про це повідомило у вівторок, 31 січня, агентство epd з посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ (МВС) ФРН на офіційний запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

Німеччина пообіцяла допомогу росіянам, які "перебувають у зоні особливого ризику через свою відданість правам людини та які проти війни", зазначає видання. Це стосується насамперед опозиціонерів, журналістів та активістів правозахисного руху. Притулок таким особам надається на основі статті 22 закону про право на проживання, згідно з яким дозвіл на проживання в Німеччині може бути наданий з "невідкладних гуманітарних причин". Від початку повномасштабної війни РФ проти України росіянам видано 679 гуманітарних віз, а також 510 шенгенських віз із дозволом на короткострокове перебування у ФРН, наголошується у відповіді МВС.

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За період з березня по листопад 2022 року 69 громадянам РФ було надано міжнародний захист, зазначається у відповіді МВС. Конкретні причини надання притулку не уточнюється, тому незрозуміло, чи йдеться про ухилянтів від мобілізації. За оцінками німецького гуманітарного об'єднання Connection, яке захищає права дезертирів з інших країн, від початку війни РФ проти України до Західної Європи втекли з Росії близько 150 тисяч чоловіків призовного віку. До самої організації надійшли запити від понад тисячі росіян.

Порядок надання притулку росіянам

Тим часом німецьке Федеральне відомство у справах міграції та біженців все ще не затвердило порядок надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації. Кожен випадок досі розглядається в індивідуальному порядку.

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