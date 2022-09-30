Штайнмаєр: Росіяни, які проти війни, заслуговують на захист

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що російський президент Володимир Путін "поширює хибні міфи, щоб обґрунтувати свою імперську оману і виправдати війну та насильство".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив, що росіяни, які виступають проти війни РФ в Україні, заслуговують на підтримку та захист.

"Мільйони людей у ​​Росії підтримують цю війну. Але вірно і те, що є сміливі, щирі, непокірні - і вони заслуговують на нашу підтримку, наше заохочення і наш захист", - сказав він на церемонії вручення премії Федеральної асоціації німецьких фондів за відданість громадянському суспільству, яку 29 вересня отримала російська історично-просвітницька та правозахисна організація "Міжнародний меморіал".

Штайнмайєр: Путін поширює міфи для виправдання війни

У своєму виступі президент ФРН вказав, що війна порушує міжнародне право, несе "смерть, руйнування та жахливі страждання народу України", назвавши російське вторгнення "жорстокою кампанією проти прав людини, свободи та демократії".

"Ми бачимо, як можновладці в Москві перетворюють історію на зброю, як (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін поширює хибні міфи, щоб обґрунтувати свою імперську оману та виправдати війну і насильство", - сказав він.

Росіяни тікають з країни, щоб уникнути мобілізації

Після оголошення 21 вересня Путіним мобілізації в РФ на війну в Україні, у низці російських міст пройшли акції протесту, під час яких затримали сотні людей.

Росіяни почали тікати з країни, щоб уникнути мобілізації. У той час як деякі країни, зокрема Польща, Фінляндія та країни Балтії, закрили кордони для російських туристів через питання безпеки, деякі європейські лідери висловились на підтримку ухилянтів. Так, міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що Німеччина готова давати притулок для росіян, які прагнуть уникнути мобілізації в армію.