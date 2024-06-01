У ФРН під час контролю на кордоні затримано тисячі мігрантів

Завдяки перевіркам на кордонах ФРН із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією з жовтня 2023 року було виявлено понад 800 підозрюваних у контрабанді людей. Прикордонний контроль продовжать до грудня 2024 року.

Перевірка поліцією документів у охочих в'їхати на територію Німеччини з Польщі, Чехії, Австрії та Швейцарії, введення якої багато політиків вважали суперечливим, доводить свою ефективність, пише газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) у суботу, 1 червня. За даними видання, з 16 жовтня 2023 року завдяки цьому заходу німецькій поліції вдалося виявити понад 36 тисяч випадків нелегального перетину кордону і тисячі інших правопорушень.

До 30 квітня 2024 року у ФРН зареєстрували 36161 порушника правил в'їзду, випливає з публікації. Крім того, було виявлено 824 підозрюваних у здійсненні незаконного ввезення людей до країни. "Загалом 7401 мігрант скористався послугами контрабандистів, щоб в'їхати до Німеччини і подати прохання про притулок", - пише NOZ. Більш свіжих даних у поліції надати журналістам не змогли.

Додаткові затримання на кордоні

Зазначається, що в цей же період поліція зіткнулася з феноменом, який на професійному жаргоні служб безпеки називається "затриманням заодно". Мається на увазі, що під час здійснення контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС вдалося "ненавмисно" виявити додатково 31205 осіб, які перебували в системі розшуку, зокрема тих, хто намагався в'їхати в Німеччину, незважаючи на відповідну заборону. Багатьох розвертали на кордоні без подальших наслідків. 5048 порушників, однак, затримали відповідно до чинних ордерів.

Наркотики, зброя, вибухівка

Крім того, у 3527 випадках поліція конфіскувала наркотики і зброю, а також зафіксувала порушення закону про зберігання вибухових речовин.

Глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оцінила такі результати як великий успіх. Заходи з контролю на кордоні вирішено було продовжити ще на півроку - до 15 грудня. Цей захід був схвалений Брюсселем. Ймовірно, що контроль на кордоні Німеччини із сусідніми країнами буде знову продовжено і після цієї дати.

За даними NOZ, на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Австрією, загальна протяжність яких становить 2000 км, зараз працюють 28 пунктів контролю.