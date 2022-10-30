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Вишкіл українських вояків у Німеччині
Фото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance
КонфліктиНімеччина

У ФРН фіксують зростання активності іноземних розвідок

Ігор Бурдига
24 хв. тому

Останнім часом у ФРН неодноразово фіксували спроби стеження з використанням дронів за об'єктами Бундесверу, зокрема майданчиками, де українських військових навчали поводитися із західною зброєю.

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Служба військової контррозвідки ФРН (MAD) попередила про зростання активності іноземних розвідок, зокрема російських і китайських, на території Німеччини. "Керовані на державному рівні розвідслужби використовують усі наявні в них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн", - наголосила в інтерв'ю агентству dpa в неділю, 30 жовтня, голова MAD Мартіна Розенберґ (Martina Rosenberg).

Голова MAD Мартіна Розенберґ
Голова MAD Мартіна РозенберґФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

За словами Розенберґ, діяльність іноземних спецслужб у Німеччині була інтенсивною ще до 24 лютого, тобто до початку військової агресії РФ проти України. Нині, коли безпекова ситуація в Європі помітно змінилася, захист від шпигунства набуває особливо важливого значення. "Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських і китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами давати їм ефективну відсіч", - заявила очільниця німецької військової контррозвідки.

Стеження іноземних спецслужб за об'єктами Бундесверу

Мартіна Розенберґ нагадала, що останнім часом у Німеччині неодноразово фіксували спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам країни. Зокрема, над місцями дислокації частин і підрозділів Бундесверу, а також навчальними центрами, де проводили вишкіл українських військовослужбовців, були помічені дрони. З'ясувати мету їх польотів так і не вдалося.

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Подібні інциденти траплялися у федеральній землі Баварія на полігоні Вільдфлекен, розташованому поруч із землею Гессен. За даними міністерства оборони ФРН, у ніч на 1 жовтня невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон цих земель.

Наприкінці серпня, за даними міноборони, російські спецслужби намагалися стежити за тим, як українських військових навчають у Німеччині поводитися із західними системами озброєнь. Тоді MAD зафіксувала підозрілі транспортні засоби поблизу міста Ідар-Оберштайн у землі Рейнланд-Пфальц, де розташовані сервісний, санітарний і мобілізаційний центри Бундесверу і проводиться навчання поводженню з САУ PzH 2000, і міста Графенвер у Баварії, де також розташований полігон Бундесверу.

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