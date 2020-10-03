У Франції рекорд інфікування коронавірусом: майже 17 тисяч нових випадків

У Франції станом на суботу, 3 жовтня, повідомили про майже 17 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом за добу. 16 972 випадки - це найвищий добовий показник від початку пандемії COVID-19, повідомляє агентство Reuters. За даними французького міністерства охорони здоров'я, усього від початку пандемії у країні зареєстрували понад 606 тисяч випадків інфікувань.

Через різке збільшення числа інфікувань із понеділка в Парижі можуть оголосити найвищий рівень епідемічної небезпеки. Про це заявляв ще 1 жовтня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран під час щотижневого звіту про ситуацію в країні. У Парижі можуть зачинити всі бари і ресторани, а також заборонити громадянам збиратися групами, передає інформагенція AFP.

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Повідомлялося, що 30-35 відсотків лікарняних ліжок у палатах інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з коронавірусом. Це перевищує граничний рівень у 30 відсотків. Урядовець зазначив, що режим підвищеної епідемічної небезпеки можуть запровадити також у містах Лілль, Ліон, Гренобль, Тулуза і Сент-Етьєн.

Франція - одна з країн Європи, яка найбільше страждає від пандемії. Унаслідок коронавірусної хвороби там померли більше 32 тисяч людей.