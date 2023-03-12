  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Протести проти пенсійної реформи у Франції 11 березня 2023 року
Протести проти пенсійної реформи у Франції 11 березня 2023 рокуФото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance
ПолітикаФранція

У Франції Сенат проголосував за пенсійну реформу Макрона

Олександра Іванова | Роман Губа
19 хв. тому

Французький Сенат підтримав суперечливу пенсійну реформу, попри багатотисячні протести по всій країні.

https://p.dw.com/p/4OYu3

У Франції Сенат підтримав суперечливий проєкт пенсійної реформи, який передбачає, окрім іншого, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. "За" цю ініціативу в ніч проти неділі, 12 березня, проголосували 195 сенаторів, "проти" - 112.

"Після сотень годин дебатів Сенат ухвалив план з пенсійної реформи. Це вирішальний етап, щоб довести до кінця реформу, яка забезпечить безпеку майбутнього наших пенсій", - написала у зв'язку з цим у Twitter прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

15 березня проєкт реформи має пройти перевірку об'єднаного комітету, що складається з представників нижньої та верхньої палат французького парламенту. Якщо комітет схвалить цей документ, 16 березня щодо нього буде проведено фінальне голосування в обох палатах.

Протести проти пенсійної реформи у Франції

11 березня у Франції вкотре пройшли масові протести проти пенсійної реформи. За даними міністерства внутрішніх справ, у них взяли участь 368 тисяч людей по всій країні. Натомість профспілка CGT нарахувала понад мільйон учасників. Протестні акції обійшлися без великих зіткнень із поліцією. CGT та інші профспілки закликали до нових виступів у середу, 15 березня.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, упродовж якого необхідно платити внески, щоб отримувати пенсію в повному обсязі.

Читайте також: Мільйон французів виступили проти пенсійної реформи Макрона

Зараз багато людей похилого віку у Франції працюють і після досягнення пенсійного віку - 62 років, - аби набрати необхідну кількість років, упродовж яких робилися внески. Однак при досягненні 67 років громадянин має право отримувати пенсію у повному обсязі незалежно від терміну, в який робилися ці відрахування. Це правило має залишитися незмінним. Водночас мінімальний обсяг пенсії уряд Макрона має намір підняти до 1200 євро на місяць.

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою та невиправдано жорсткою та закликають провести референдум на цю тему. За даними опитувань, проти запропонованих урядом змін виступають дві третини французів.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Кулеба закликав Німеччину прискорити постачання боєприпасів

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Технології10 березня 2023 р.
external

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфлікти10 березня 2023 р.02:12 хв.
external

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Культура10 березня 2023 р.01:59 хв.
external

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Суспільство10 березня 2023 р.08:32 хв.
Лампадка та квіти

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Суспільство10 березня 2023 р.
external

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

Культура10 березня 2023 р.02:05 хв.
На головну сторінку