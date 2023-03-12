У Франції Сенат проголосував за пенсійну реформу Макрона

У Франції Сенат підтримав суперечливий проєкт пенсійної реформи, який передбачає, окрім іншого, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. "За" цю ініціативу в ніч проти неділі, 12 березня, проголосували 195 сенаторів, "проти" - 112.

"Після сотень годин дебатів Сенат ухвалив план з пенсійної реформи. Це вирішальний етап, щоб довести до кінця реформу, яка забезпечить безпеку майбутнього наших пенсій", - написала у зв'язку з цим у Twitter прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.



15 березня проєкт реформи має пройти перевірку об'єднаного комітету, що складається з представників нижньої та верхньої палат французького парламенту. Якщо комітет схвалить цей документ, 16 березня щодо нього буде проведено фінальне голосування в обох палатах.

Протести проти пенсійної реформи у Франції

11 березня у Франції вкотре пройшли масові протести проти пенсійної реформи. За даними міністерства внутрішніх справ, у них взяли участь 368 тисяч людей по всій країні. Натомість профспілка CGT нарахувала понад мільйон учасників. Протестні акції обійшлися без великих зіткнень із поліцією. CGT та інші профспілки закликали до нових виступів у середу, 15 березня.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок президента Франції Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, упродовж якого необхідно платити внески, щоб отримувати пенсію в повному обсязі.

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Зараз багато людей похилого віку у Франції працюють і після досягнення пенсійного віку - 62 років, - аби набрати необхідну кількість років, упродовж яких робилися внески. Однак при досягненні 67 років громадянин має право отримувати пенсію у повному обсязі незалежно від терміну, в який робилися ці відрахування. Це правило має залишитися незмінним. Водночас мінімальний обсяг пенсії уряд Макрона має намір підняти до 1200 євро на місяць.

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Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою та невиправдано жорсткою та закликають провести референдум на цю тему. За даними опитувань, проти запропонованих урядом змін виступають дві третини французів.