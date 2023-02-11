  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Протест в Парижі
Протест в ПарижіФото: YVES HERMAN/REUTERS
ПолітикаФранція

Мільйон французів виступили проти пенсійної реформи Макрона

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Реформа передбачає збільшення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. Невдоволені французи вчетверте вийшли на національні демонстрації.

https://p.dw.com/p/4NN7b

Сотні тисяч людей вийшли на четвертий раунд демонстрацій по всій Франції в суботу, 11 лютого, виступаючи проти пенсійної реформи, яка, зокрема, передбачає збільшення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. За даними французької поліції, на протести по всій країні вийшли понад 960 тисяч громадян.

Протести прокотилися вулицями Парижа, Ніцци, Марселя, Тулузи, Нанти та інших міст країни. Цього разу в них вперше взяли участь студенти та деякі працівники, які не могли вийти раніше через велику завантаженість в будні дні, пише Associated Press.

Крім того, несподіваний страйк авіадиспетчерів призвів до скасування близько половини рейсів у другому за величиною аеропорту Парижа Орлі.

Як зауважує агентство, суботні протести почалися мирно, хоча поліція Парижа повідомила про арешт однієї людини за зберігання вогнепальної зброї і затримання кількох за вандалізм.

Демонстрація в Парижі
Демонстрація в ПарижіФото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Що передбачає реформа

Попри національне незадоволення, уряд наполягає на ухваленні пенсійної реформи, яка є однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Він назвав такий крок "необхідним" для забезпечення довгострокового виживання пенсійної системи країни і зазначив, що в сусідніх державах працівники виходять на пенсію на роки пізніше.

Окрім підвищення пенсійного віку, реформа передбачає збільшення мінімального терміну внесків працівника до пенсійного фонду до 43 років. При цьому обсяг мінімальної пенсії в уряді обіцяють підвищити до 1200 євро на місяць.

За оцінками міністерства праці, ухвалення реформи принесло б країні додаткові 17,7 мільярда євро щорічних пенсійних внесків, що дозволило б системі вийти на беззбитковість до 2027 року.

Натомість профспілки наполягають на доцільності інших методів, як-от оподаткування надбагатих або прохання до роботодавців чи заможних пенсіонерів сплачувати більше.

Профспілки попереджають про зупинку роботи країни

Французькі профспілки опублікували спільну заяву, в якій назвали уряд "глухим" і зажадали від  чиновників скасувати законопроєкт щодо пенсійної реформи. Якщо їхні вимоги не виконають, профспілки пригрозили повною паралізацією роботи у Франції з 7 березня. Наступний раунд протестів запланований на 16 лютого.

Проти реформи також виступають правопопулістська партія "Національне об'єднання" та ліві політики, які вважають плани уряду невиправдано жорсткими. Критики зазначають, що реформа вдарить по всіх французах, які працюють, особливо по тих, хто рано розпочав трудову діяльність і чия очікувана тривалість життя є нижчою, ніж у середньому по країні.

Якщо пенсійна реформа не отримає більшості в парламенті, прем'єр-міністр може скористатися статтею конституції, яка дає змогу ухвалити закон без голосування - у разі, якщо уряду потім не винесуть вотум недовіри.

У 2019 році Макрон уже намагався підвищити вік виходу на пенсію. Тоді французи також виходили на масштабні протести проти цієї реформи, але проєкт заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

Читайте також: Швейцарці на референдумі підтримали підвищення пенсійного віку для жінок

Державна пенсія чи власні накопичення: що варто знати

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine | Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen

Залужний про наступ Росії: На Донеччині щодня до 50 атак

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи10 лютого 2023 р.
Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
Танки Leopard-1 на складах одного з підприємств німецького ВПК

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
external

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Суспільство10 лютого 2023 р.07:05 хв.
Правопопулістська АдН завжди була лояльною до путінської Росії

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Політика10 лютого 2023 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
На головну сторінку