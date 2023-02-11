Мільйон французів виступили проти пенсійної реформи Макрона

Реформа передбачає збільшення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. Невдоволені французи вчетверте вийшли на національні демонстрації.

Сотні тисяч людей вийшли на четвертий раунд демонстрацій по всій Франції в суботу, 11 лютого, виступаючи проти пенсійної реформи, яка, зокрема, передбачає збільшення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. За даними французької поліції, на протести по всій країні вийшли понад 960 тисяч громадян.

Протести прокотилися вулицями Парижа, Ніцци, Марселя, Тулузи, Нанти та інших міст країни. Цього разу в них вперше взяли участь студенти та деякі працівники, які не могли вийти раніше через велику завантаженість в будні дні, пише Associated Press.

Крім того, несподіваний страйк авіадиспетчерів призвів до скасування близько половини рейсів у другому за величиною аеропорту Парижа Орлі.

Як зауважує агентство, суботні протести почалися мирно, хоча поліція Парижа повідомила про арешт однієї людини за зберігання вогнепальної зброї і затримання кількох за вандалізм.

Демонстрація в Парижі Фото: Lewis Joly/AP Photo/picture alliance

Що передбачає реформа

Попри національне незадоволення, уряд наполягає на ухваленні пенсійної реформи, яка є однією з передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона. Він назвав такий крок "необхідним" для забезпечення довгострокового виживання пенсійної системи країни і зазначив, що в сусідніх державах працівники виходять на пенсію на роки пізніше.

Окрім підвищення пенсійного віку, реформа передбачає збільшення мінімального терміну внесків працівника до пенсійного фонду до 43 років. При цьому обсяг мінімальної пенсії в уряді обіцяють підвищити до 1200 євро на місяць.

За оцінками міністерства праці, ухвалення реформи принесло б країні додаткові 17,7 мільярда євро щорічних пенсійних внесків, що дозволило б системі вийти на беззбитковість до 2027 року.

Натомість профспілки наполягають на доцільності інших методів, як-от оподаткування надбагатих або прохання до роботодавців чи заможних пенсіонерів сплачувати більше.

Профспілки попереджають про зупинку роботи країни

Французькі профспілки опублікували спільну заяву, в якій назвали уряд "глухим" і зажадали від чиновників скасувати законопроєкт щодо пенсійної реформи. Якщо їхні вимоги не виконають, профспілки пригрозили повною паралізацією роботи у Франції з 7 березня. Наступний раунд протестів запланований на 16 лютого.

Проти реформи також виступають правопопулістська партія "Національне об'єднання" та ліві політики, які вважають плани уряду невиправдано жорсткими. Критики зазначають, що реформа вдарить по всіх французах, які працюють, особливо по тих, хто рано розпочав трудову діяльність і чия очікувана тривалість життя є нижчою, ніж у середньому по країні.

Якщо пенсійна реформа не отримає більшості в парламенті, прем'єр-міністр може скористатися статтею конституції, яка дає змогу ухвалити закон без голосування - у разі, якщо уряду потім не винесуть вотум недовіри.

У 2019 році Макрон уже намагався підвищити вік виходу на пенсію. Тоді французи також виходили на масштабні протести проти цієї реформи, але проєкт заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

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