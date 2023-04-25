У Фінляндії критикують блокування експорту зерна з України

Заборона на ввезення українського зерна, запроваджена низкою країн Євросоюзу, допомагає Росії, вважає міністр сільського господарства Фінляндії Антті Курвінен. Запроваджені Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Болгарією імпортні обмеження можуть поставити під сумнів єдність Євросоюзу, заявив він у вівторок, 25 квітня, перед зустріччю з колегами з інших країн ЄС у Люксембурзі.

"Не дуже розумно, з одного боку, надавати таку сильну підтримку Україні та, з іншого боку, блокувати її експорт", - зазначив він.

Рада ЄС радиться, що робити з забороною експорту

25 квітня відбувається засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. На ньому у режимі відеозв'язку виступив український міністр агрополітики Микола Сольський. "Проблеми фермерів у європейських країнах - це не вина українських фермерів. Першопричина такої ситуації на європейському ринку - не в ціні українського зерна, а у війні, яку розв'язала Росія проти України. Ця війна, нагадаю, триває вже дев'ять років. Ми переживаємо другий рік страшного і цинічного терору, знищення всього українського з боку російського агресора", - наголосив Сольський, якого цитує пресслужба мінагрополітики.

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Він висловив упевненість, що Європа потребує українського зерна, кукурудзи, шроту та іншої продукції. За словами міністра, українські товари корисні для європейського ринку, а торгівля сільгосптоварами між Україною та ЄС - це продовольча безпека для держав-членів ЄС, які постраждали від минулорічної посухи. "Ми ще раз наголошуємо: для нас надзвичайно важлива думка і позиція наших сусідів і та величезна підтримка, яку ми отримували й отримуємо. У нас є дискусія, тому що між справжніми друзями завжди є дискусія і водночас вони завжди знаходять рішення", - резюмував Сольський і висловив сподівання на зважене рішення Єврокомісії.

Нагадаємо, у Європейській Комісії тривають переговори з аграрними міністрами Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Угорщини, які в односторонньому порядку заборонили імпорт низки українських сільгосптоварів. Протягом минулого тижня урядова делегація України відвідала всі ці країни і провела переговори, щоб вивчити позицію сусідніх держав. Рада ЄС має ухвалити рішення зі спірного питання щодо перспектив "шляхів солідарності", які дають змогу Україні безмитно експортувати сільгосптовари до ЄС і використовувати ресурси сусідніх країн для транзиту.

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