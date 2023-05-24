У Фінляндії фіксують рекордний рівень міграції з РФ

Упродовж 2022 року відбулося значне зростання кількості мігрантів з Росії до Фінляндії, повідомили в Гельсінкі. Тенденція за масштабами перевищила навіть час розпаду СРСР.

Статистичне управління Фінляндії зафіксувало рекордне зростання кількості мігрантів з Росії у 2022 року. Згідно з оприлюдненими в середу, 24 травня, показниками відомства, впродовж минулого року з РФ до Фінляндії прибуло понад шість тисяч осіб. Як розповіли в відомстві, близько 94 відсотків торішніх мігрантів з РФ мали російське громадянство й ця цифра майже порівну розподілилася між чоловіками і жінками.

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Зафіксовані в Фінляндії показники міграції з РФ перевищили показник за 1991 рік, тобто рік розпаду Радянського Союзу. Тоді до Фінляндії з СРСР емігрувало близько 5,5 тисячі осіб. У 1992-1995 роках кількість мігрантів, яких Фінляндія приймала з Росії, коливалася між 1,7 і 2,6 тисячі щорічно. Загалом щорічний показник міграції з РФ до Фінляндії аж до 2021 року залишався нижчим за 3,1 тисячі, кажуть у фінському статистичному відомстві.

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Фінські статисти запевняють, що в зафіксованому рекордному зростанні кількості прибулих до Фінляндії мігрантів з РФ простежується чіткий зв'язок з війною РФ проти України. Так, за даними фінських чиновників, найбільше іммігрантів з Росії до Фінляндії минулого року прибуло з травня по грудень.

Минулого тижня імміграційна служба Фінляндії окремо повідомила, що близько 1 109 громадян Росії попросили притулку у Фінляндії, щоб уникнути військового призову в Росії з моменту початку війни Москви проти Києва.

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Загалом, за даними статистичного відомства, у 2022 році до Фінляндії прибуло близько 50 тисяч іммігрантів, що є рекордним показником у порівнянні з 29-36 тисячами іммігрантів у попередні роки. Окрім Росії, до Фінляндії минулого року найбільше іммігрантів прибуло зі Швеції, Індії, Естонії, Філіппін, України та Туреччини.

Фінляндія має кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, що є найдовшим серед країн Європейського Союзу.