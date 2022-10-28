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Фото: Sergei Karpukhin/AP/picture alliance
КонфліктиЄвропа

У Євросоюзі порівняли промову Путіна з Орвеллом

Ксенія Польська
19 хв. тому

У промові Путіна неправильне є правильне, правильне є неправильне, правда є брехня, а брехня є правда, пояснили в ЄС.

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"Орвеллівським" назвали у Європейській Комісії майже чотирьохгодинний виступ президента РФ Володимира Путіна на Валдайському форумі. Таку характеристику дала представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі на брифінгу в Брюсселі у п'ятницю, 28 жовтня.

"У промові Путіна неправильне є правильне, правильне є неправильне, правда є брехня, а брехня є правда (як у романі-антиутопії "1984" англійського письменника Джорджа Орвелла. - Ред.)", - зазначила вона.

Вона наголосила, що саме Росія веде незаконну неспровоковану війну проти України, саме збройні сили РФ стоять за звірствами та воєнними злочинами проти цивільного населення України, жінок та дітей. "Це Росія грубо порушує міжнародне право і Статут Організації Об'єднаних Націй, а її агресивні дії загрожують миру та безпеці не тільки в Європі, а й призведуть до серйозних наслідків в усьому світі", - зазначила Массралі.

Твердження Путіна про те, що Київ створює "брудну бомбу", представниця Єврокомісії назвала необґрунтованими. "Росія, як і раніше, не може підкріпити свої звинувачення будь-якими доказами", - сказала вона та навела як приклад хибні заяви Москви про розробку біологічної зброї в Україні як спробу виправдати своє повномасштабне військове вторгнення 24 лютого.

"Якби не Росія, цієї війни не було би. Москва могла б закінчити цю війну сьогодні, якби вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України", - резюмувала Массралі.

27 жовтня Путін виступив на засіданні дискусійного клубу "Валдай". Він заявив, зокрема, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю, а лише відповіла на "ядерний шантаж" із боку західних лідерів. Путін також повторив, що Україна нібито планує використати "брудну бомбу" та звинуватити у цьому Росію. Крім того, президент РФ висловив абстрактні претензії до "західних опонентів", які підірвали, за його словами, якісь "традиційні цінності".

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