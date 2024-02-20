У ЄС закликали до негайного припинення вогню у Cекторі Гази

Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка не приєдналася до спільного заклику про припинення вогню в Секторі Гази, пише агентство dpa з посиланням на дипломатів.

У Секторі Гази, де Ізраїль веде війну проти палестинської ісламістської організації ХАМАС, бойовики якої напали на нього, з гуманітарних міркувань має бути негайно встановлений режим припинення вогню. Результатом цієї паузи має стати довгострокове припинення бойових дій, беззастережне звільнення всіх ізраїльських заручників та надання гуманітарної допомоги мирному населенню. Відповідну заяву зробили 26 країн-членів Євросоюзу увечері у понеділок, 19 лютого, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав у Брюсселі.

Заклик захистити мирне населення у Секторі Гази

"Ми наголошуємо, як важливо завжди забезпечувати захист цивільного населення відповідно до гуманітарного міжнародного права", - йдеться у заяві очільників МЗС 26 держав-членів ЄС, оприлюдненій 19 лютого. У документі міститься також заклик до Ізраїлю не вести в місті Рафах на півдні Сектора Гази воєнні дії, які додатково погіршили б існуюче катастрофічне становище і завадили б доставці терміново необхідної гуманітарної допомоги.

За даними агентства dpa, у місті Рафах наразі перебувають близько мільйона мирних жителів. Більшість із них - біженці, які прибули з інших частин Сектора Гази.

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Єдиною країною ЄС, яка не приєдналася до спільної заяви міністрів закордонних справ, стала Угорщина, пише dpa з посиланням на джерела у дипломатичних колах. Вказується, що в Євросоюзі ця країна вважається особливо дружньою до Ізраїлю.

Суд ООН не поставив Ізраїлю вимогу припинити операцію в Секторі Гази

Раніше, 26 січня, Міжнародний суд ООН оголосив рішення щодо запобіжних заходів у рамках позову Південно-Африканської Республіки (ПАР) до Ізраїлю. Суд у Гаазі зобов'язав Ізраїль утриматися від будь-яких дій, які можуть підпадати під Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також гарантувати, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не вчинить актів геноциду у Секторі Гази. Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має дозволити постачання гуманітарної допомоги мирним жителям палестинських територій.

Водночас, суд не поставив перед Ізраїлем припинити воєнну операцію проти ХАМАСу у Секторі Гази.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснили масштабний напад на Ізраїль. Вони завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію.

За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули близько 29 тисяч палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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