Суд ООН вивчить дії Ізраїлю на палестинських територіях

Міжнародний суд ООН у понеділок, 19 лютого, розпочне слухання щодо правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях із 1967 року. Очікується, що на процесі виступлять представники 52 держав.

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2022 року звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням оцінити правові наслідки, "що випливають із політики і практики Ізраїлю на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом". Йдеться, зокрема, про "порушення Ізраїлем права палестинського народу на самовизначення, що триває", наводить агентство AFP витяги із запиту Генасамблеї ООН. Крім того, від суду в Гаазі чекають відповіді на запитання, які наслідки ситуація, що склалася, має для Організації Об'єднаних Націй та інших країн.

Консультативний висновок Міжнародного суду ООН не є обов'язковим до виконання. Процес відбудеться на тлі зростання міжнародного юридичного тиску на Ізраїль через його воєнну операцію в Секторі Гази у відповідь на напад радикального ісламістського руху ХАМАС.

Шестиденна війна 1967 року

Ізраїль під час Шестиденної війни проти коаліції арабських держав у 1967 році захопив значну частину Голанських висот і Східний Єрусалим, а згодом анексував їх. Водночас Ізраїль досі не поширив свій суверенітет на єврейські поселення Західного берега річки Йордан. Зведення Ізраїлем житла на цій території вважається однією з ключових перешкод до врегулювання багаторічного палестино-ізраїльського конфлікту.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло близько 29 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.