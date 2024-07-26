  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
ПолітикаЄвропа

У ЄС можуть покарати 7 країн за надлишковий дефіцит бюджету

Євгенія Наконечна
26 липня 2024 р.

Брюссель вперше з часів пандемії та енергетичної кризи дорікнув низці країн дефіцитом бюджету. Тепер вони мають скласти план коригування, аби уникнути санкцій.

https://p.dw.com/p/4in62
Будівля Єврокомісії у Брюсселі
СІм країн ЄС порушили бюджетні правила блоку - у них виявили надлишковий дефіцит бюджетуФото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Рада ЄС розпочала офіційну процедуру за порушення бюджетних правил блоку щодо Франції, Італії та п'яти інших країн ЄС - у них виявили надлишковий дефіцит бюджету. Тепер вони мають вдатись до коригування бюджету, оскільки до них можуть бути застосовані безпрецедентні штрафні заходи. "Сьогодні Рада ухвалила рішення, що встановлюють наявність надлишкового дефіциту для Бельгії, Франції, Італії, Угорщини, Мальти, Польщі та Словаччини", - повідомили в Раді ЄС у п'ятницю, 26 липня.

Так звана "процедура надлишкового дефіциту" запускає процес, який змушує країну вести переговори з Брюсселем щодо плану, аби повернути рівень боргу або дефіциту в нормальне русло. Сім країн мали дефіцит - розрив між державними доходами і видатками - на більш, ніж три відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП), що є порушенням фіскальних правил блоку, пояснює агенція AFP.

У Франції дефіцит сягнув 5,5 відсотка у 2023 році, але, на думку агенції, його буде важко знизити через політичну невизначеність після результатів дострокових виборів.

Країнами ЄС з найвищим співвідношенням дефіциту до ВВП минулого року були Італія (7,4 відсотка), Угорщина (6,7 відсотка), Румунія (6,6 відсотка) і Польща (5,1 відсотка). Рада також заявила, що Румунія "не вжила ефективних заходів" щодо свого надлишкового дефіциту попри те, що щодо неї була розпочата процедура ще в 2020 році, і тому вона буде перебувати під наглядом.

Декілька кроків до штрафу

Як наступний крок, країни повинні будуть до вересня надіслати середньострокові плани щодо того, як вони будуть виправляти порушення. Потім Європейська комісія в листопаді надасть оцінку цим планам з подробицями про те, яким шляхом вони повинні йти, щоб повернутися до "фіскального здоров'я".

Це вперше Брюссель дорікає країнам ЄС відтоді, як блок призупинив дію правил після пандемії коронавірусу та енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України, зазначає AFP.

Під час призупинення дії правил, ЄС витратив два роки на реформування бюджетних правил, щоб надати більше свободи для інвестицій у такі критичні сфери, як оборона. Але дві цілі залишаються незмінними: державний борг не повинен перевищувати 60 відсотків національного виробництва, а державний дефіцит - не більше трьох відсотків.

Країни, які не виправлять ситуацію, теоретично можуть бути оштрафовані на 0,1 відсотка ВВП на рік, доки не буде вжито заходів для усунення порушень. На практиці, однак, Комісія ніколи не заходила так далеко, як до стягування штрафів, побоюючись, що це може спричинити небажані політичні наслідки і завдати шкоди економіці держав, пише агенція.

Читайте також: Хто керуватиме Євросоюзом наступні п'ять років?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Стоєврові купюри

У ЄС погодили виділення Україні €4,2 млрд з Українського фонду

У ЄС погодили виділення Україні €4,2 млрд з Українського фонду

Посли країн-членів ЄС схвалили перший транш обсягом 4,2 мільярда євро у межах Українського фонду ЄС. Рішення про його виділення ще має схвалити Рада ЄС.
Політика24 липня 2024 р.
Трампа офіційно оголошено кандидатом у президенти від Республіканської партії, 15 липня 2024

Україна, НАТО, стабільність: чого бояться в Європі переобрання Трампа в США

Україна, НАТО, стабільність: чого бояться в Європі переобрання Трампа в США

У Європі наявне занепокоєння тим, що з вірогідним поверненням у Білий дім Дональд Трамп припинить допомогу Україні й, можливо, навіть виведе США з НАТО. Все ж, він має і прихильників серед європейських ультраправих.
Політика19 липня 2024 р.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (ліворуч) і канцлер Німеччини Олаф Шольц тиснуть руки на тлі прапорів Польщі, Німеччини та ЄС

Перезавантаження після кризи. З чого почнуть Німеччина і Польща

Перезавантаження після кризи. З чого почнуть Німеччина і Польща

Колишній націонал-консервативний уряд Польщі робив у своїй політиці акцент на ворожості до Німеччини. Після зміни влади у Варшаві обидві країни хочуть почати все спочатку.
Політика1 липня 2024 р.
Більше публікацій