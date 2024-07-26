У ЄС можуть покарати 7 країн за надлишковий дефіцит бюджету

Рада ЄС розпочала офіційну процедуру за порушення бюджетних правил блоку щодо Франції, Італії та п'яти інших країн ЄС - у них виявили надлишковий дефіцит бюджету. Тепер вони мають вдатись до коригування бюджету, оскільки до них можуть бути застосовані безпрецедентні штрафні заходи. "Сьогодні Рада ухвалила рішення, що встановлюють наявність надлишкового дефіциту для Бельгії, Франції, Італії, Угорщини, Мальти, Польщі та Словаччини", - повідомили в Раді ЄС у п'ятницю, 26 липня.

Так звана "процедура надлишкового дефіциту" запускає процес, який змушує країну вести переговори з Брюсселем щодо плану, аби повернути рівень боргу або дефіциту в нормальне русло. Сім країн мали дефіцит - розрив між державними доходами і видатками - на більш, ніж три відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП), що є порушенням фіскальних правил блоку, пояснює агенція AFP.

У Франції дефіцит сягнув 5,5 відсотка у 2023 році, але, на думку агенції, його буде важко знизити через політичну невизначеність після результатів дострокових виборів.

Країнами ЄС з найвищим співвідношенням дефіциту до ВВП минулого року були Італія (7,4 відсотка), Угорщина (6,7 відсотка), Румунія (6,6 відсотка) і Польща (5,1 відсотка). Рада також заявила, що Румунія "не вжила ефективних заходів" щодо свого надлишкового дефіциту попри те, що щодо неї була розпочата процедура ще в 2020 році, і тому вона буде перебувати під наглядом.

Декілька кроків до штрафу

Як наступний крок, країни повинні будуть до вересня надіслати середньострокові плани щодо того, як вони будуть виправляти порушення. Потім Європейська комісія в листопаді надасть оцінку цим планам з подробицями про те, яким шляхом вони повинні йти, щоб повернутися до "фіскального здоров'я".

Це вперше Брюссель дорікає країнам ЄС відтоді, як блок призупинив дію правил після пандемії коронавірусу та енергетичної кризи, спричиненої війною Росії проти України, зазначає AFP.

Під час призупинення дії правил, ЄС витратив два роки на реформування бюджетних правил, щоб надати більше свободи для інвестицій у такі критичні сфери, як оборона. Але дві цілі залишаються незмінними: державний борг не повинен перевищувати 60 відсотків національного виробництва, а державний дефіцит - не більше трьох відсотків.

Країни, які не виправлять ситуацію, теоретично можуть бути оштрафовані на 0,1 відсотка ВВП на рік, доки не буде вжито заходів для усунення порушень. На практиці, однак, Комісія ніколи не заходила так далеко, як до стягування штрафів, побоюючись, що це може спричинити небажані політичні наслідки і завдати шкоди економіці держав, пише агенція.

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