У ЦРУ застерегли від залежності США від Китаю

Вашингтону слід диверсифікувати ланцюжки постачання, щоб зменшити нинішню залежність від Пекіна. Водночас цілковитий розрив відносин з КНР був би нерозумним кроком, вважає очільник ЦРУ Бернс.

Директор Центрального розвідуправління (ЦРУ) США Вільям Бернс наголосив на важливості зменшення нинішньої залежності Сполучених Штатів від Китаю. Відповідну заяву очільник американської спецслужби зробив у суботу, 1 липня, під час виступу в британському Оксфордширі.

"Китай - єдина країна, що має на меті змінити світоустрій і має дедалі більше економічної, дипломатичної, військової та технологічної потуги для цього", - сказав Бернс, якого цитує Reuters.

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Водночас він визнав, що повна відмова Вашингтону від економічних відносин з Пекіном була б нерозумним кроком з огляду на глибоку економічну взаємозалежність обох країн, тож Сполученим Штатам варто спробувати диверсифікувати свої ланцюжки постачання.

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Бернс наголосив, що у сучасному світі жодна країна не прагне опинитися у залежності від одного постачальника в галузі критично важливих корисних копалин і технологій.

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"Відповідь на це полягає не в тому, щоб відокремитися від економіки на кшталт китайської, що було б нераціонально, а в тому, щоб розумно знизити й диверсифікувати ризики, забезпечивши надійні ланцюжки постачання, захистивши нашу технологічну перевагу та інвестуючи в промисловий потенціал", - пояснив керівник ЦРУ.