У Чилі кандидат від лівих переміг на президентських виборах

У Чилі колишній студентський лідер Габріель Боріч обраний новим президентом Чилі. У другому турі виборів, що відбувся в неділю, 19 грудня, 35-річний кандидат від блоку "Abruebo Dignidad" ("Я вибираю гідність") отримав майже 56 відсотків голосів і став наймолодшим президентом історії Чилі. Суперник Боріча - правий популіст німецького походження Антоніо Каст, який отримав 44 відсотки підтримки, вже визнав поразку та привітав Боріча з перемогою.

Тим часом нинішній президент Чилі Себастьян Піньєра , який йде з посади, провів відеоконференцію з Борічем. Зокрема, він запропонував повну підтримку свого уряду протягом тримісячного перехідного періоду.

Президентські вибори в Чилі через політичні розбіжності між суперниками стали для багатьох найважливішими за весь час з 1990 року, коли країна повернулася до демократії. Боріч у 2011 році очолив студентські протести у Чилі. У 2013-му його було обрано депутатом парламенту. У першому турі виборів, що відбувся чотири тижні тому, Боріч з нз невеликою різницею поступився Касту, посівши друге місце.

Соціаліст проти прихильника Піночета

З Борічем до влади в Чилі приходять представники прогресивних лівих, які останніми роками значно посилили свої позиції. Боріч обіцяв виборцям державну систему освіти та охорону здоров'я на зразок європейських соціальних держав. Він виступає за права мігрантів та гомосексуалів та обіцяє стати президентом усіх чилійців.

Водночас 55-річний Каст виступав за різке зниження податків, рішучу боротьбу з нелегальною міграцією та злочинністю. Батько дев'яти дітей та консервативний католик із Республіканської партії вважається прихильником колишнього диктатора Чилі генерала Августо Піночета.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року у Чилі переважна більшість виборців підтримали розробку нової конституції, яка замінить чинний основний закон, ухвалений ще за часів диктатури Піночета. Розробка нової конституції у Чилі розпочалася у липні 2021 року та триватиме близько дев'яти місяців.