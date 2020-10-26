 Громадяни Чилі підтримали реформу конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Громадяни Чилі підтримали реформу конституції

Майже 80 відсотків чилійців підтримали ініціативу про створення Конституційного конвенту. Це - збори громадян, які мають розробити проєкт нової конституції Чилі.

Прихильники зміни конституції святкують перемогу на референдумі

Прихильники зміни конституції святкують перемогу на референдумі

У Чилі переважна більшість виборців підтримали розробку нової конституції, яка замінить чинний основний закон, ухвалений ще за часів диктатури генерала Августо Піночета. Згідно з попередніми даними, близько 78 відсотків чилійців підтримали відповідну ініціативу Apruebo ("Я схвалюю") на голосуванні у неділю, 25 жовтня.

Ще майже 79 відсотків виборців проголосували за формування нового органу - Convencion Costitucional (Конституційний конвент). Це - збори громадян, які мають розробити проєкт нової конституції Чилі. Усіх 155 членів конвенту повинні обрати шляхом голосування у квітні 2021 року.

Замість конституції часів Піночета

Консервативний президент Чилі Себастьян Піньєра, який погодився на проведення референдуму після хвилі масових протестів, заявив: "Цей референдум - не кінець, а початок шляху, який ми повинні пройти всі разом, щоб отримати для Чилі нову конституцію", цитує агентство новин AP. Він назвав голосування тріумфом для чилійців, які люблять демократію, єдність і мир.

Виборці сподіваються, що нова конституція посилить соціальну роль держави, зокрема, у сферах охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення та прав корінних народів.

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