 У Чехії засудили двох учасників боїв на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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У Чехії засудили двох учасників боїв на Донбасі

У Чехії засудили до 20 років ув'язнення двох чоловіків, які брали участь у боях на Донбасі на боці проросійських сепаратистів.

У Чехії засудили двох учасників боїв на Донбасі

Двоє засуджених у Чехії чоловіків брали участь у боях на боці проросійських сепаратистів

Двох чехів, які брали участь у боях на Донбасі на боці проросійських сепаратистів, у Чехії засудили до 20 років ув'язнення кожного. Суд у місті Пльзень у середу, 8 вересня, визнав 27-річного чоловіка винним в участі у терористичних нападах та в підтримці злочинного угруповання. Адвокат засудженого подав апеляцію, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на чеське агентство CTK..

Другого чоловіка, який зараз переховується, напередодні було засуджено заочно міським судом Праги. Обидва чехи в 2015 році брали участь у збройному конфлікті на Сході України на боці проросійських сепаратистів. При цьому вони навіть не приховували своєї участі в конфлікті та писали про це в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше цього року в Чехії заарештували п'ятьох осіб за підозрою у злочинах, пов'язаних з тероризмом, зокрема через ймовірну їхню участь у боях на боці проросійських сепартистів на Донбасі. А у вересні 2020 року міський суд Праги засудив до 4,5 року ув'язнення білоруса Олексія Фадєєва за участь в організованому злочинному угрупованні на Донбасі.

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