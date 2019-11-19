У Чехії засудили білоруса за участь у війні на Донбасі

Міський суд Праги у вівторок, 22 вересня, засудив до 4,5 року ув'язнення білоруса Олексія Фадєєва за участь в організованому злочинному угрупованні на Донбасі. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. За його даними, впродовж 2014-2016 років засуджений неодноразово через Росію виїжджав в ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднив у соцмережах. Перебийніс повідомив, що засуджений має дозвіл на проживання в Чеській Республіці.

За інформацією посла, прокурор вимагав покарати Фадєєва за статтею про участь у здійсненні терористичного акту. За це йому загрожувало би від 12 до 20 років. Проте довести цього не вдалося, оскільки сам обвинувачуваний стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.

"Проте суд визнав його винним у скоєнні злочину участі в діяльності організованого злочинного угруповання, що, в принципі, також не далеко від істини, бо ті, хто захопив нашу територію, поза всяким сумнівом, є злочинним угрупованням. От тільки покарання за цією статтею суттєво менше, ніж за тероризм", - повідомив посол.

Він зазначив, що це вже не перший вирок чеських судів щодо тих, хто воював на Донбасі проти України на боці Росії. "Але й не останній. Чеські правоохоронні органи у співпраці з українськими системно працюють над доведенням провини таких осіб і, за наявною інформацією, ще кілька судових справ на підході", - додав дипломат.