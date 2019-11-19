У Чехії засудили білоруса за участь у війні на Донбасі
Білоруса Олексія Фадєєва засудили до 4,5 року в'язниці за участь в організованому злочинному угрупованні на Донбасі, повідомив посол України в Чехії. Обвинувачуваний стверджував, що стріляв тільки на навчаннях.
Білоруса засудили за участь у війні на Донбасі на боці сепаратистів
Міський суд Праги у вівторок, 22 вересня, засудив до 4,5 року ув'язнення білоруса Олексія Фадєєва за участь в організованому злочинному угрупованні на Донбасі. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. За його даними, впродовж 2014-2016 років засуджений неодноразово через Росію виїжджав в ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднив у соцмережах. Перебийніс повідомив, що засуджений має дозвіл на проживання в Чеській Республіці.
За інформацією посла, прокурор вимагав покарати Фадєєва за статтею про участь у здійсненні терористичного акту. За це йому загрожувало би від 12 до 20 років. Проте довести цього не вдалося, оскільки сам обвинувачуваний стверджував, що стріляв тільки на навчаннях, але не під час реальних боїв.
"Проте суд визнав його винним у скоєнні злочину участі в діяльності організованого злочинного угруповання, що, в принципі, також не далеко від істини, бо ті, хто захопив нашу територію, поза всяким сумнівом, є злочинним угрупованням. От тільки покарання за цією статтею суттєво менше, ніж за тероризм", - повідомив посол.
Він зазначив, що це вже не перший вирок чеських судів щодо тих, хто воював на Донбасі проти України на боці Росії. "Але й не останній. Чеські правоохоронні органи у співпраці з українськими системно працюють над доведенням провини таких осіб і, за наявною інформацією, ще кілька судових справ на підході", - додав дипломат.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Перемога і мир
Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Гроші на колесах
Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Короткий перепочинок
2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
На фронті
Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Без надії
73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Мир на умовах ворога
Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Потрібні мирні переговори
У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Нарешті мир?
Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.