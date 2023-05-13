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Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот
Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Бундестазі закликали відкрити для України шлях до НАТО

Катерина Вєнкіна
1 год. тому

Голова комітету Бундестагу Рот вважає, що на саміті у Вільнюсі має бути дано сигнал про те, як "може виглядати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО".

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Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) напередодні можливого візиту українського президента Володимира Зеленського до ФРН висловився на підтримку членства України в НАТО. "Від наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні має йти чіткий сигнал про те, який вигляд може мати шлях України до надійних гарантій безпеки з метою членства в НАТО", - наголосив депутат від правлячої у ФРН Соціал-демократичної партії Німеччини в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, оприлюдненому в п'ятницю, 12 травня.

Саміт НАТО запланований на 11-12 липня. "Наша мета має полягати в тому, щоб Росія ніколи більше не ставила під загрозу або під сумнів безпеку, незалежність і територіальну цілісність України", - додав Рот.

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"Реалістична дорожня карта потрібна і щодо членства Києва в ЄС"

За його словами, "реалістична і чесна дорожня карта" необхідна і для членства Києва в ЄС, "яке пов'язане з конкретними кроками з реформування, а також з такими стимулами, як ранній доступ на внутрішній ринок" Євросоюзу. Переговори про це мають "розпочатися не пізніше початку 2024 року", вважає голова комітету Бундестагу з міжнародних справ.

Схожу позицію займає і Юрґен Гардт (Jürgen Hardt), експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). На його думку, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) має чітко виступити "за повноправне членство України (у Північноатлантичному альянсі. - Ред.) у перспективі". Водночас не слід створювати в Києва "хибних очікувань, що цього можна досягти швидко", обумовив Гардт.

Зеленський може відвідати Німеччину 14 травня

Володимир Зеленський вимагає від НАТО відповідного запрошення до членства. Тим часом 54 відсотки респондентів у ФРН виступають проти такого сценарію, випливає з опитування соціологічного інституту YouGov, проведеного на замовлення агентства dpa. За такий сценарій висловилися 27 відсотків опитаних.

Президент України може відвідати Німеччину 14 травня. У Берліні з 05:00 до 18:00 (06:00 до 19:00 за київським часом) буде різко посилено заходи безпеки і перекрито рух транспорту. Сильніше за інших ці заходи торкнуться районів поблизу урядового кварталу, зокрема відомства федерального канцлера. Щоб потрапити в зони обмеженого доступу, жителям або посадовим особам необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу, а також робочий або службовий пропуск. Решті рекомендовано за можливості уникати зазначених районів.

Офіційного підтвердження того, що Зеленський справді приїде до Німеччини - уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України - поки що немає. Видання t-online раніше повідомило, що український президент може скасувати поїздку до ФРН через витік інформації про неї.

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