У Білорусі біля кордону з Україною з'явилися "зуби дракона"

За даними аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн", "зуби дракона" з'явилися поблизу Гомеля біля траси М8 у напрямку кордону з Україною. Це відбувається на фоні заяви Лукашенка, що контрнаступ ЗСУ - "дезінформація".

У Гомельській області Білорусі, за 20 кілометрів від кордону з Україною, з'явилася лінія залізобетонних протитанкових укріплень пірамідальної форми - так звані "зуби дракона". Про це у четвер, 18 травня, повідомив аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"За 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними аналітиків, поруч із "зубами", на виїзді з селища Калініне тривають будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

Лукашенко вважає контрнаступ ЗСУ "дезінформацією"

Підготовка оборонних укріплень, як зауважує "Гаюн", виглядає символічно на фоні заяви правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) - це "дезінформація".

Так, на сьогоднішній зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) він сказав: "Найбільша дезінформація - цей контрнаступ. Жодного контрнаступу, на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою - це просто безумство".

Нагадаємо, що ще з літа 2022 року, остерігаючись українського наступу, Росія звела одні з наймасштабніших оборонних споруд у світі поблизу лінії фронту, а також у глибині районів, які зараз контролює. Зокрема, особливо масштабні укріплення - уздовж північного кордону анексованого Росією Криму. Один із типів таких споруд, які видно з супутників, - це перешкоди для важкої техніки, різні протитанкові їжаки, рови та бетонні блоки, побудовані на зразок так званих "зубів дракона" часів Другої світової війни.

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