Британська розвідка: Росія побоююється прориву України

Російська влада боїться великого прориву українського наступу, вважає британська розвідка. У черговому огляді ситуації на війні, яку Росія веде проти України, міністерство оборони Великобританії звертає увагу на оборонні споруди, зведені Росією з літа 2022 року. "Це одна з найбільш розгалужених систем військово-оборонних споруд, подібних не будували ніде у світі за багато десятиліть - вони знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, а й у глибині районів, які зараз контролює РФ", - зазначається у Twitter міноборони Великобританії у понеділок, 1 травня.

З посиланням на супутникові знімки, британське відомство вказує на особливо масштабні укріплення уздовж північного кордону анексованого Росією Криму. "Ці оборонні споруди розташовані не лише поруч із нинішніми лініями фронту, а й глибоко вкопані в райони, які наразі контролює Росія. На знімках видно, що Росія доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, зокрема за допомогою багаторівневої оборонної смуги біля села Медведівка. Росія також вирила сотні миль траншей на міжнародно визнаній території Росії, зокрема в Бєлгородській і Курській областях", - ідеться у повідомленні британського відомства.

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Ці дії "підкреслюють глибоке занепокоєння російського керівництва можливим великим проривом України". При цьому деякі споруди могли бути зведені за розпорядженням місцевих командирів і лідерів у спробі просунути офіційний наратив про загрозу Росії з боку України та НАТО.

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