Для Путіна побудували таємну залізничну мережу - ЗМІ

У Росії проклали залізничні колії, що ведуть до основних резиденцій президента Росії, пише видання "Проєкт". Раніше стало відомо, що Володимир Путін пересів на бронепоїзд.

Влада Росії за останні роки побудувала залізничні колії, що ведуть до всіх основних резиденцій президента РФ Володимира Путіна, а також кілька секретних станцій, повідомило у вівторок, 14 лютого, в Telegram російське розслідувальне медіа "Проєкт".

Як випливає з матеріалу, неподалік від резиденції Путіна на Валдаї в Новгородській області є залізнична станція із вертолітним майданчиком, які охороняються. Журналіст "Проєкту" виявив її восени 2022 року на території Валдайського національного парку поруч із селом Довгі Бороди. Судячи із супутникових знімків, які вивчило видання, станцію і залізницю для Путіна на Валдаї побудували 2019 року. Їх використовують виключно для пересувань президента, розповіли "Проєкту" троє місцевих жителів.

Залізниця у Підмосков'і і Краснодарському краю

Залізнична станція біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово в Московській області була побудована 2015 року, свідчать супутникові знімки. Станція розташована за 400 метрів від резиденції. Землю під неї вилучили з приватної власності за рішенням Дмитра Медведєва, який тоді очолював уряд РФ. Станція прихована за високим парканом.

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Тим часом 2017 року в Сочі біля резиденції президента "Бочаров ручей" було побудовано залізничну платформу і тупикову гілку, що огороджена парканом від колій, якими ходять електрички, додала команда "Проєкту".

Путін на бронепотязі

Раніше розслідувальний центр "Досьє" повідомив, що в другій половині 2021 року президент РФ почав їздити на броньованому потязі, пересування якого неможливо відстежити - на відміну від літаків. За даними видання, потяг був модифікований для поїздок Путіна у 2014-2015 роках, а використовувати його регулярно він почав незадовго до перекидання російських військ до кордону з Україною - у серпні-вересні 2021 року.