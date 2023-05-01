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Українські позиції поблизу БахмутаФото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via picture alliance
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Сирський про Бахмут: На окремих ділянках контратакуємо

Валерій Сааков
55 хв. тому

Попри потужний тиск російських військ на Бахмутському напрямку, Силам оборони України навіть вдається подеколи контратакувати, запевняє командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

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Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках фронту на Донбасі. Згідно з поширеною у понеділок, 1 травня, заявою Сирського, на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії.

"Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках (...) Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", - цитує Сирського офіційний медійний майданчик Сил оборони - Telegram-канал Military Media Center.

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Понад 25 тисяч росіян на Бахмутському напрямку

Тим часом речник Східного угруповання військ Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Череватий розповів у коментарі державному інформаційному агентству "Укрінформ", що на Бахмутському напрямку воює 25,6 тисячі російських військових.

"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню", - повідомив він.

Череватий також додав, що російські окупаційні сили в районі Бахмута щодня втрачають близько 100 військових.

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Битва за Бахмут: нічні операції ЗСУ

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