Сирський про Бахмут: На окремих ділянках контратакуємо

"Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках (...) Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", - цитує Сирського офіційний медійний майданчик Сил оборони - Telegram-канал Military Media Center.
Тим часом речник Східного угруповання військ Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Череватий розповів у коментарі державному інформаційному агентству "Укрінформ", що на Бахмутському напрямку воює 25,6 тисячі російських військових.
"На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню", - повідомив він.