 У Білорусі проходить ″Марш народного обвинувачення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2020

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Новини

У Білорусі проходить "Марш народного обвинувачення"

Силовики стягнули спецтехніку до Мінська, в окремих районах міста розпочалися акції проесту під назвою "Марш народного обвинувачення". Правозахисники повідомили про перших затриманих.

Учасники Маршу народного обвинувачення у Мінську

Учасники "Маршу народного обвинувачення" у Мінську

У Білорусі тривають протести проти результатів президентських виборів, які відбулися в серпні. У неділю, 13 грудня, в столиці країни Мінську та інших містах країни проходить "Марш народного обвинувачення". Вранці силовики стягнули військову техніку та водомети до міста. Спецтехніку, а також мікроавтобуси, якими пересуваються силовики, помітили в декількох районах Мінська, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід" з посиланням на очевидців.

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Водночас, зазначає агенція, деякі місця в центрі Мінська не були обгорожені, як зазвичай, металевими конструкціями. Також там було менше силовиків порівняно з попередніми тижнями.

Тим часом в окремих районах столиці Білорусі вже розпочалися локальні акції протесту. Люди з біло-червоно-білою символікою збираються в невеликі колони. У дворах також присутні силовики, які вже почали затримувати протестувальників. За даними правозахисного центру "Вясна" станом на 14:00 (за київським часом), у Мінську та Смолевичах затримано вже близько 50 людей. Список постійно доповнюється.

Кілька останніх тижнів протестувальники дотримуються нової тактики і тепер організовують свої акції меншими групами в окремих районах Мінська та інших міст. Люди збираються в колони у дворах будинків.

Цього ж дня акції протесту проходять і в інших білоруських містах, зокрема в Гродні, Заславлі, Могильові, Бобруйську.

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Протести у Білорусі тривають з 9 серпня

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає президентську посаду з 1994 року.

Силовики неодноразово жорстко придушували виступи. Світлана Тихановська, яку чимало білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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