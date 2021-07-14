У Білорусі ліквідували понад 40 громадських організацій

Понад 40 громадських організацій, зокрема і правозахисні, ліквідовані в Білорусії, повідомляє правозахисний центр "Вясна" в п'ятницю, 23 липня. На сайті центру опублікований список цих організацій, який постійно доповнюється.

Наразі у ньому - 45 неурядових білоруських організацій, ліквідованих напередодні, 22 липня, міністерством юстиції Білорусі. Серед них, зокрема, благодійний проєкт "Імена", журналістське об'єднання "Пресклуб", правозахисний центр Human Constanta, центр розвитку ефективної комунікації "Жива бібліотека", "Центр правової інформації", "Центр екологічних рішень", "Офіс європейської експертизи та комунікацій", некомерційні організації "Територія прав", "ТаймАкт" і European Youth Parliament, центр "Європейський діалог", ПЕН-центр та низка інших інформаційно-просвітницьких та освітніх організацій.

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У "Вясні" нагадують, що у четвер білоруський правитель Олександр Лукашенко під час засідання уряду виступив з гострою критикою на адресу громадянського суспільства Білорусі. За його словами, в цих організаціях працюють тисячі людей "переважно з повернутими, промитими за чужі гроші мізками".

21 липня стало відомо, що міністерство юстиції Білорусі подало до Верховного суду позов про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ). Загалом в країні триває наступ влади на представників ЗМІ та громадський сектор. Минулого тижня силовики провели обшуки у десятків журналістів, редакціях ЗМІ, у правозахисників і в правозахисних організаціях. Зокрема, 14 липня обшуки провели у працівників правозахисного центру "Вясна".